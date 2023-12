Ариана Гранде издава нов албум през 2024 г.

Певицата Ариана Гранде обяви, че ще издаде нов албум през 2024 г., предаде Асошиейтед прес.

Двукратната носителка на награда "Грами" съобщи новината в профила си в Инстаграм. Това ще бъде седмият ѝ студиен албум и първият след Positions, който се появи на пазара през 2020 г.

"Ще се видим следващата година", написа Ариана Гранде в публикацията си, която включва снимки в студио, както и видео, в което някой казва, че е "почти последният ден на този албум". А изпълнителката отговаря: "Толкова съм уморена" и се смее. "Но съм толкова щастлива и благодарна. Също така се чувствам, сякаш тежа 3000 тона".

