Отложиха изстрелването на товарния кораб „Сигнус“ към МКС

Изстрелването на американския товарен кораб „Сигнус“ на “Нортроп Груман” към Международната космическа станция (МКС) е отложено от 29 за 30 януари. Това съобщи в петък НАСА, предава БТА.

„Изстрелването ще се състои не по-рано от вторник, 30 януари, в 12:07 местно време (19:07 българско време)“, съобщават от ръководството на НАСА на страницата им в социалната мрежа "Екс".

🚀Update: Launch will be no earlier than Tuesday, Jan. 30 at 12:07 p.m. ET (1707 UTC). https://t.co/pPHElvzaxo