Изписаха Кейт Мидълтън от болницата

Принцеса Кейт Мидълтън, съпругата на британския кралски престолонаследник Уилям, е напуснала лондонската болница, в която беше пациент от 16 януари, за да претърпи коремна операция, съобщи дворецът Кенсингтън, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Kate Middleton leaves hospital after surgery as she's reunited with George, Charlotte and Louis

"Принцесата на Уелс се завърна в дома си в Уиндзор, за да продължи възстановяването си след операцията. Тя бележи добър напредък", се каза в изявлението на двореца.

BREAKING: Kate Middleton has finally returned home to Windsor Palace after spending 13 days in hospital



Kensington Palace confirmed the Princess of Wales is continuing her recovery at home