93-годишният Рупърт Мърдок се ожени за пети път (СНИМКИ)

Медийният магнат Рупърт Мърдок се ожени за пети път на 93-годишна възраст във винарната си в Калифорния, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Мърдок сключи брак в събота с 67-годишната пенсионирана руска молекулярна биоложка Елена Жукова. Информации за годежа на двойката се появиха през март.

На снимки от сватбата, изпратени до медиите, Мърдок се усмихва до новата си съпруга, облечен с черен костюм и вратовръзка на жълти шарки.

Роденият в Австралия магнат, който се оттегли от президентския пост на „Фокс“ и „Нюз корп“ през миналата година, има четири по-ранни брака.

Годежът му с Ан Лесли Смит, бивш полицейски капелан, беше развален две седмици след обявяването му през април 2023 г.

Мърдок сключи брак с първата си съпруга, бившата стюардеса Патриша Букър, през 1956 г. Двамата имат една дъщеря – Прудънс.

След развода им 11 години по-късно Мърдок се ожени за Анна Торв, стажант журналист, която той среща, докато тя работи за едно от австралийските му издания. Този брак продължава повече от 30 години. В различни периоди всяко от трите им деца, Елизабет, Лаклън и Джеймс, изглеждаше като наследник на медийната империя на Мърдок.

