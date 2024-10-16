Рецепта на деня: Есенен сладкиш с грозде

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Риби

Риби (20.02 - 20.03) Доста избухливи ще сте днес. Енергията ви ще е просто в излишък и по-добре я насочете в правилната посока вместо да избухвате и да пристъпвате към саморазправа. Малко повече самодисциплина ви е нужна.

Водолей (21.01 - 19.02) Поради факта, че нещата стават сравнително лесно, може да се изкушите да ги зарежете, а това няма да ви се отрази добре – ще се чувствате виновни след това. Философските спорове може само да ви размътят главата и да ви развалят настроението, по-добре ги избягвайте.

Козирог (23.12 - 20.01) Малко напрегнати се чувствате днес, но това няма да ви попречи да изпълните добре задълженията си (не само в службата). Поизостанала работа може да се появи в най-неподходящия момент, но пък е много хубаво, ако успеете да приключите с нея.

Стрелец (23.11 - 22.12) Бъдете по-търпеливи, дайте на нещата време да се случат. Ще ви зарадват нечакани гости и вечерта ви ще мине много забавно. Флиртовете не са за препоръчване точно днес.

Скорпион (24.10 - 22.11) Идеален ден за приключване на нещата. Не се бойте от предизвикателствата, ще съжалявате ако не ги приемете. Възможно е да спорите на философски теми с колеги, но не е нужно да се дразните само защото мненията ви не съвпадат, позволете на другите също да имат собствена позиция.

Везни (24.09 - 23.10) Ще сте достатъчно смели, за да направите неща, за които отдавна мечтаете. Не се колебайте, а действайте. Все пак правете нещата по правилата, нищо че съдбата ви пази от некоректни партньори.

Дева (24.08 - 23.09) Хората с удоволствие ще ви помагат достатъчно е само да спазвате правилата. Възможно е да се изкушите да направите нещо нередно просто заради тръпката. Физическото ви състояние не е блестящо - вземете мерки.

Лъв (24.07 - 23.08) Ще ви се иска да се измъкнете, да избягате от задълженията си. Но пък ще бъдете много находчиви и ще намерите начин да се справите с всяко положение по най-добрия начин.

Рак (22.06 - 23.07) Трябва сериозно да се замислите накъде вървите и дали да продължавате сами оттук нататък. Важно е да работите в екип, но за целта ще трябва да преодолеете някои от предразсъдъците си. Бъдете практични и не се залъгвайте с неща, за които знаете, че са безполезни.

Близнаци (22.05 - 21.06) Направо ще можете да хипнотизирате другите. Внимавайте за какво ще използвате влиянието си. Може доста да ви поизнервят, а тогава трудно ще сдържите нервите си.

Телец (21.04 - 21.05) До обяд нещата ще се развиват доста скоростно, ще трябва да организирате и задействате доста неща. разбира се, ще се справите блестящо. След обед ще имате възможност да си отдъхнете спокойно и да се приберете навреме вкъщи.