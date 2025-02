Астероидът, заплашващ да удари Земята, може да причини сериозни климатични щети

Ако астероидът Бену, преминаващ близо до Земята, някога се сблъска с нашата планета, последствията могат да бъдат катастрофални – дори и да е значително по-малък от астероида, унищожил динозаврите, предупреждават учени в ново изследване, цитирано от CNN.

Астрономите изчисляват, че вероятността Бену да удари Земята през септември 2182 г. е 1 на 2,700 или около 0,037%.

Бену е астероид със средни размери – около 500 метра в диаметър, сравним с небостъргач, и съдържа органични материали, които учените определят като „градивни блокове на живота“. Тези материали бяха анализирани чрез проби, върнати на Земята от мисията на НАСА OSIRIS-REx. За сравнение, астероидът, унищожил динозаврите преди 66 милиона години, е бил с диаметър около 10 километра.

Макар и шансът за сблъсък да е малък, учените смятат за важно да разберат какво би се случило при подобен удар. Моделирането на възможните ефекти показва драстични промени в глобалния климат и екосистеми.

Изследването, публикувано в списанието Science Advances, предполага, че астероиди като Бену могат да удрят Земята веднъж на всеки 100,000 до 200,000 години. Основните ефекти ще включват:

"Нашите климатични модели показват, че в рамките на три до четири години след удара ще настъпят значителни промени в атмосферната химия и климата," обяснява д-р Лан Дай, водещ автор на изследването и изследовател в Центъра по климатична физика към Университета в Пусан, Южна Корея.

