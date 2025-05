Кейт Мидълтън започна първия си филмов проект (ВИДЕО)

Принцесата на Уелс - Кейт Мидълтън влиза в ролята на режисьор и кинодеец с новия си филмов проект, който започна вчера. С новата си поредица от късометражни филми "Майката Природа", принцесата споделя личения си истински източник на утеха и сила по време на битката си с рака през изминалата година. Тя сподели повече за това преди няколко месеца във видео за британския ден на майката.

Поредицата започна вчера с епизода "Пролет" — триминутен филм с глас зад кадър от самата Кейт, създаден по време на скорошно пътуване до остров Мъл. Останалите три епизода — Лято, Есен и Зима — ще бъдат представяни поетапно през годината и публикувани в каналите на Принца и Принцесата на Уелс в социалните мрежи.

Самата Кейт споделя във видеото: „През последната година природата беше моето убежище.“ Тя подчертава нейните сили да вдъхновява, лекува и подхранва човешкия дух.

SPRING.



This year’s Mental Health Awareness Week, we are celebrating humanity’s longstanding connection to nature, and its capacity to inspire us and help us to heal and grow in mind, body and spirit.



As we confront the challenges of an increasingly complex and digital world,… pic.twitter.com/lmxzxJUsiO