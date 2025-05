Пожар в имението, в което е израснала принцеса Даяна

Сграда в имението Алторп, роден дом на принцеса Даяна, беше изпепелена при предполагаем палеж, съобщи семейството.

Инцидентът е станал в нощта на 27 срещу 28 май в едно от стопанствата на имението, собственост на семейство Спенсър от 1508 г. насам. Новината бе потвърдена от Чарлз Спенсър, по-малкия брат на покойната принцеса на Уелс, в публикация в Instagram Stories:

„За щастие сградата беше необитавана в момента на пожара, но е дълбоко тревожно, че една от нашите фермерски къщи беше подпалена от вандали тази нощ,“ написа Спенсър и благодари на пожарникарите от графство Нортхамптъншър за усилията им да спасят сградата.

От пожарната служба на Нортхамптъншър потвърдиха пред PEOPLE, че инцидентът е станал в района на Алторп, на Мил Лейн, Кингсторп, Нортхамптън, а не в самата сграда Алторп Хаус.

Сигналът е подаден около 1:30 ч. сутринта на 28 май. Пожарникарите са открили двуетажната сграда в пламъци, като на пика на инцидента четири екипа с дихателни апарати са използвали водни струи, за да овладеят огъня и да предотвратят разпространението му. Един екип е останал на мястото и през следобеда, за да охлажда останалите горещи точки, преди окончателно да се изтегли към 13:00 ч.

Полицията в Нортхамптъншър потвърди, че разследва предполагаем умишлен палеж:

„Пожарът, за който беше подаден сигнал рано тази сутрин, се смята за умишлено предизвикан, но точната причина все още не е установена,“ се казва в изявление на органите на реда. Властите призовават всеки, който е забелязал съмнителна активност в района преди инцидента, да се свърже с полицията.

В публикация в социалната мрежа X (бивш Twitter), Чарлз Спенсър написа:

„Останах без думи, когато разбрах за пожара. Толкова тъжно, че някой може да си помисли, че това е забавление.“

Stunned to learn that one of ⁦@AlthorpHouse⁩’s farmhouses - fortunately, unoccupied at the time - was apparently burnt down by vandals last night. With thanks to ⁦@northantsfire⁩ for doing their very best.

So very sad that anyone would think this a fun thing to do. pic.twitter.com/lYyvkzJLnA