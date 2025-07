Изпълнителен директор на IT компания бе хванат в изневяра от камерите на концерт на Coldplay (ВИДЕО)

Видео от концерт на Coldplay обиколи като бързо разпространяващ се пожар интернет пространството. Причината - изневяра.

Случката се разигра в сряда вечерта (16 юли), когато турнето на групата "Music Of The Spheres" премина през стадион близо до Бостън. По време на традиционната част от шоуто, в която подвижна камера търси двойки в тълпата, за да бъдат показани на големите екрани. Така кадърът случайно попадна на Анди Байрън, главен изпълнителен директор на технологичната платформа Astronomer, който е прегърнал жена, за която се предполага, че Кристин Кабът - директор отдел "Човешки ресурси" в същата компания, пише Magic.bg.

Дотук нищо чак толкова необичайно. Проблемът е обаче, че Байрън има съпруга и деца, които според медиите са си били у дома, докато той е бил на концерта с Кабът.

Във видеото фронтменът на групата Chris Martin първо се радва на наглед влюбената двойка, след което коментира тяхната шокирана реакция:

"Погледнете ги тези двамата... О, или имат извънбрачна връзка, или просто са много срамежливи", казва вокалистът.

А действията на двойката е повече от красноречива - когато осъзнават, че камерата излъчва образа им на голям екран, двамата веднага се разделят, Кабът скрива лицето си с ръце, а Байрън светкавично се измъква извън обхвата на кадъра.

Според информация на The Sun, компанията Astronomer е оценена на над 1.3 милиарда долара, а Анди Байрън е неин изпълнителен директор от 2023 г. Кристин Кабът се е присъединила към екипа като директор „Човешки ресурси“ преди девет месеца.

Сайтът Page Six пък написа, че малко след вайръл разпространението на видеото от неловката ситуация, съпругата на Байрън е изтрила профила във Facebook, като преди да го направи е изтрила фамилията на мъжа си от акаунта.

В друго видео след случката се чува как Chris Martin коментира от сцената:

"Дано не сме направили нещо лошо".

