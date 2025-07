Netflix е използвал изкуствен интелект в свой сериал

Netflix съобщи, че за първи път е използвал визуални ефекти, създадени от генеративен изкуствен интелект (ИИ), в едно от телевизионните си предавания, предаде BBC, цитиран от focus-news.net.

Съизпълнителният директор на стрийминг гиганта Тед Сарандос заяви, че изкуственият интелект е бил използван за създаване на сцена на срутваща се сграда в аржентинския научнофантастичен сериал The Eternaut.

Just finished watching Season 1 of “The Eternaut.” The drama, acting, direction, art design (especially the depiction of snow and the wall of cars), and VFX were all outstanding. The central themes are “an invisible enemy” and “a vast, lurking force behind it all”—very much in… pic.twitter.com/3dvmsnfgGT