Линдзи Лоън обясни защо предпочита Дубай пред Холивуд

Линдзи Лоън разкри, че се наслаждава на нормален живот в Дубай. 39-годишната актриса се радва, че там може да има сравнителна анонимност. Звездата се премести да живее там през 2014 г., пише teenproblem.net.
"Просто е далеч от Холивуд и аз живея много нормален живот. Няма такива притеснения - да не мога да отида да ям на някое място, защото някой ще снима моя син. И просто - чувствам се много в безопасност.", коментира тя в "Live with Kelly and Mark".
На Линдзи ѝ харесва това, че семейството може да се наслади на ценно време заедно, без някой да ги безпокои.
"Не можеш да снимаш някой друг, ако си в ресторант. Трябва да попиташ човека, което е голямата разлика с Холвуд", каза още актрисата.
Лоън се омъжи за Бадър Шамас през април 2022 г. Те имат син Луай, който се роди през юли 2023 г.
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Eлементарно
08:36 08.08.2025
2 Анонимен
08:49 08.08.2025
3 Цъцъ
08:52 08.08.2025
4 Камила под камила
09:15 08.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 влък
09:42 08.08.2025