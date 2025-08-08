Новини
Линдзи Лоън обясни защо предпочита Дубай пред Холивуд

8 Август, 2025

"Чувствам се много в безопасност.", коментира актрисата

Снимка: БГНЕС
Линдзи Лоън разкри, че се наслаждава на нормален живот в Дубай. 39-годишната актриса се радва, че там може да има сравнителна анонимност. Звездата се премести да живее там през 2014 г., пише teenproblem.net.

"Просто е далеч от Холивуд и аз живея много нормален живот. Няма такива притеснения - да не мога да отида да ям на някое място, защото някой ще снима моя син. И просто - чувствам се много в безопасност.", коментира тя в "Live with Kelly and Mark".




На Линдзи ѝ харесва това, че семейството може да се наслади на ценно време заедно, без някой да ги безпокои.

"Не можеш да снимаш някой друг, ако си в ресторант. Трябва да попиташ човека, което е голямата разлика с Холвуд", каза още актрисата.

Лоън се омъжи за Бадър Шамас през април 2022 г. Те имат син Луай, който се роди през юли 2023 г.


