"5 минути секс, усмивка и 500 паунда" - Бони Блу разказа за първия си клиент

Порнозвездата Бони Блу, станала известна с 12-часовия си секс маратон с хиляда мъже в началото на годината, разказа какво е правила, преди да снима порно, пише The Times.



В продължение на пет години Бони Блу се занимавала с подбор на персонал за британската здравна система. По това време тя била омъжена, водила обикновен живот и не е мислила за лудориите, които сега се свързват с името ѝ.

След пандемията от COVID-19 Бони Блу и съпругът ѝ заминават за Австралия. Тя решава да си вземе почивка от офис работата и живяла със спестяванията си две години. След това Бони Блу започва да печели пари с уеб камера, а след като се разделя със съпруга си, започва да работи като ескорт. В интервю за The Times тя говори за първия клиент, с когото е трябвало да се срещне.Първия път била ужасно нервна. Мислела, че мъжът ще си поиска парите обратно. Той бил женен, на тридесет години, с две деца. Наел хотелска стая. Спомням си, че го питах: „Кажи ми какво харесваш, какво ти носи удоволствие.“ И той каза: „Слушай, просто искам секс. Трябва да бягам след 20 минути.“ Издържа пет или шест минути. След това бързо взе душ и си тръгна, а аз останах с огромна усмивка и 500 паунда.Няколко месеца по-късно Бони Блу създаде акаунт в OnlyFans и се фокусира изцяло върху порното.