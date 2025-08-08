Новини
"5 минути секс, усмивка и 500 паунда" - Бони Блу разказа за първия си клиент

8 Август, 2025 08:55 2 197 19

  • бони блу-
  • секс-
  • първи клиент-
  • onlyfans

Бони Блу започва да печели пари с уеб камера, а след като се разделя със съпруга си, започва да работи като ескорт

"5 минути секс, усмивка и 500 паунда" - Бони Блу разказа за първия си клиент - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Порнозвездата Бони Блу, станала известна с 12-часовия си секс маратон с хиляда мъже в началото на годината, разказа какво е правила, преди да снима порно, пише The Times.

В продължение на пет години Бони Блу се занимавала с подбор на персонал за британската здравна система. По това време тя била омъжена, водила обикновен живот и не е мислила за лудориите, които сега се свързват с името ѝ.




След пандемията от COVID-19 Бони Блу и съпругът ѝ заминават за Австралия. Тя решава да си вземе почивка от офис работата и живяла със спестяванията си две години. След това Бони Блу започва да печели пари с уеб камера, а след като се разделя със съпруга си, започва да работи като ескорт. В интервю за The Times тя говори за първия клиент, с когото е трябвало да се срещне.

Първия път била ужасно нервна. Мислела, че мъжът ще си поиска парите обратно. Той бил женен, на тридесет години, с две деца. Наел хотелска стая. Спомням си, че го питах: „Кажи ми какво харесваш, какво ти носи удоволствие.“ И той каза: „Слушай, просто искам секс. Трябва да бягам след 20 минути.“ Издържа пет или шест минути. След това бързо взе душ и си тръгна, а аз останах с огромна усмивка и 500 паунда.

Няколко месеца по-късно Бони Блу създаде акаунт в OnlyFans и се фокусира изцяло върху порното.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
  • 1 Емили с Тротинетката

    18 3 Отговор
    Да четат всички подрастващи девойки как се успява в живота.

    08:58 08.08.2025

  • 2 ООрана държава

    26 1 Отговор
    Всеки ден пишете за тая, аФторката май и е фенка

    Коментиран от #5

    08:59 08.08.2025

  • 3 Град Козлодуй

    24 1 Отговор
    венелина кога ще разкаже за първия си клиент как е било?

    08:59 08.08.2025

  • 4 Йото

    18 2 Отговор
    Отпадък!

    09:00 08.08.2025

  • 5 Град Козлодуй

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    не конкуренция е

    09:00 08.08.2025

  • 6 факт

    18 1 Отговор
    Вземете пример от тази и ще стигнете до същото положение - разведена, антирекорд, неуважавана от никого, затънала в блато. Тази е типичен пример за разложението и пропадането на Запада.

    09:02 08.08.2025

  • 7 Дайте

    5 1 Отговор
    Подробности и аз искам да почна тая работа😂😂😂

    09:07 08.08.2025

  • 8 Дайте

    5 1 Отговор
    Подробности и аз искам да почна тая работа😂😂😂

    09:07 08.08.2025

  • 9 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор
    Опааа аз казах ли ви още миналата година, че и Бони и Лили Филипс са проститутки и ползват онлифанс да се рекламират пред клиентите!

    Със късмет започнаха да печелят много пари от платформата, но въпреки това продължаватнда работят като ескорт.

    Коментиран от #13

    09:34 08.08.2025

  • 10 123456

    6 1 Отговор
    Венелинке, Венелинке - продължавай така - един ден ще бъдеш Министър на културата и падението (тогава ще се казва така ) !

    09:37 08.08.2025

  • 11 консерва

    1 0 Отговор
    За жените кексът е лудория,ястнооо!

    09:38 08.08.2025

  • 12 стига стари дъвки

    0 1 Отговор
    "...12-часовия си секс маратон с хиляда мъже..."

    Докога ще ни правят на лакирани врабчета? Това може да си го фантазира само тинейджър, който тепърва е започнал да си играе с инструмента. 12 часа по 60 минути са 720 минути. Понеже са по малко от 1000 ще ги сметнем в секунди или това са 43 200 секунди. Разделено на 1000 това прави по 43,2 секунди за всеки клиент, без да се приспадне времето за смяна на партньора. Ако това отнема поне 30 секунди времето пада на 42, 7 секунди. Ега ти секса с продължителност 42 секунди, което няма да е достатъчно само да я изпръскат с либидо. Да не говорим на какво ще заприлича след първите 200 или 300, които са се облекчили върху нея и дали изобщо останалите ще поискат дори само да я погледнат, а не да правят секс с нея.

    Коментиран от #15, #16

    09:45 08.08.2025

  • 13 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "таксиджия 🚖":

    Във "документалния" филм за вече подобрения рекорд на Лили Филипс, тя каза без въобще да се притеснява, че колеги на баща ѝ от неговата работа, редовно си я поръчват за секс срещи. Е това е! А майка ѝ урежда срещите и резервира хотели за видеата за онлифанс! Е това е! Бони изглежда далеч по-нормална от Лили. Но и двете са силно зависими наркоманки. Гледайте безплатните откъси от рекорда на Бони - тя едвам говори! Очите ѝ светят, получава гърчове, интересно какво количество кокаин, екстази е взела и какво друго.

    09:49 08.08.2025

  • 14 Ето ви

    1 0 Отговор
    Пример за подражание в европейски стил. Нищо не е важно, само парите.

    09:52 08.08.2025

  • 15 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "стига стари дъвки":

    Човече гледай безплатните видеа качено в един от сайтовете! Черен фон със червен хедър е началната страница. Повече жокери не мога да напиша по обективни причини.

    Видеото, което гледах е почти час и е брутално. Не случайно админите на онлифанс са изтрили профила ѝ от който самите те са печелили милиони, тъй като взимат комисионна от абонатите.

    Както написах по-горе Бони е силно дрогирана и трудно говори. Това, което се чудиш къде хвърлят топа - точно върху нея и във нея. През 10 клиента някой я забърсаваосъс кърпи. Тя е цялата потна и зачервена. Наистина Бони е номер едно на всички времена! Респект, уважение! Никой не оспорва рекорда освен българи хейтъри. Ако бях абонат щях да разбера за записването и да платя да участвам и аз. Много ме е яд!

    09:55 08.08.2025

  • 16 Трябват 2000 за да се класират 1000

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "стига стари дъвки":

    Имаше един стар виц, "Аз да ти го вкарам, а ти разправяй, че не съм те ...". Нещо подобно се е случвало, но спортистите също е трябвало да удържат тази секунда в кондиция, защото такова страстоубийство, като чакането на ред, няма!

    09:56 08.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 дядото

    3 0 Отговор
    нашата мисирка венелина явно провежда агитация и обучение на дъщерите и внучките ни за бъдещия им живот в демокрацията.пфу.

    10:04 08.08.2025

  • 19 започнахте да се повтаряте

    0 1 Отговор
    Докога ще рекламирате грозните трансверзали и древните занаяти?

    10:07 08.08.2025