"5 минути секс, усмивка и 500 паунда" - Бони Блу разказа за първия си клиент

Порнозвездата Бони Блу, станала известна с 12-часовия си секс маратон с хиляда мъже в началото на годината, разказа какво е правила, преди да снима порно, пише The Times.
В продължение на пет години Бони Блу се занимавала с подбор на персонал за британската здравна система. По това време тя била омъжена, водила обикновен живот и не е мислила за лудориите, които сега се свързват с името ѝ.
След пандемията от COVID-19 Бони Блу и съпругът ѝ заминават за Австралия. Тя решава да си вземе почивка от офис работата и живяла със спестяванията си две години. След това Бони Блу започва да печели пари с уеб камера, а след като се разделя със съпруга си, започва да работи като ескорт. В интервю за The Times тя говори за първия клиент, с когото е трябвало да се срещне.
Първия път била ужасно нервна. Мислела, че мъжът ще си поиска парите обратно. Той бил женен, на тридесет години, с две деца. Наел хотелска стая. Спомням си, че го питах: „Кажи ми какво харесваш, какво ти носи удоволствие.“ И той каза: „Слушай, просто искам секс. Трябва да бягам след 20 минути.“ Издържа пет или шест минути. След това бързо взе душ и си тръгна, а аз останах с огромна усмивка и 500 паунда.
Няколко месеца по-късно Бони Блу създаде акаунт в OnlyFans и се фокусира изцяло върху порното.
1 Емили с Тротинетката
08:58 08.08.2025
2 ООрана държава
Коментиран от #5
08:59 08.08.2025
3 Град Козлодуй
08:59 08.08.2025
4 Йото
09:00 08.08.2025
5 Град Козлодуй
До коментар #2 от "ООрана държава":не конкуренция е
09:00 08.08.2025
6 факт
09:02 08.08.2025
7 Дайте
09:07 08.08.2025
8 Дайте
09:07 08.08.2025
9 таксиджия 🚖
Със късмет започнаха да печелят много пари от платформата, но въпреки това продължаватнда работят като ескорт.
Коментиран от #13
09:34 08.08.2025
10 123456
09:37 08.08.2025
11 консерва
09:38 08.08.2025
12 стига стари дъвки
Докога ще ни правят на лакирани врабчета? Това може да си го фантазира само тинейджър, който тепърва е започнал да си играе с инструмента. 12 часа по 60 минути са 720 минути. Понеже са по малко от 1000 ще ги сметнем в секунди или това са 43 200 секунди. Разделено на 1000 това прави по 43,2 секунди за всеки клиент, без да се приспадне времето за смяна на партньора. Ако това отнема поне 30 секунди времето пада на 42, 7 секунди. Ега ти секса с продължителност 42 секунди, което няма да е достатъчно само да я изпръскат с либидо. Да не говорим на какво ще заприлича след първите 200 или 300, които са се облекчили върху нея и дали изобщо останалите ще поискат дори само да я погледнат, а не да правят секс с нея.
Коментиран от #15, #16
09:45 08.08.2025
13 таксиджия 🚖
До коментар #9 от "таксиджия 🚖":Във "документалния" филм за вече подобрения рекорд на Лили Филипс, тя каза без въобще да се притеснява, че колеги на баща ѝ от неговата работа, редовно си я поръчват за секс срещи. Е това е! А майка ѝ урежда срещите и резервира хотели за видеата за онлифанс! Е това е! Бони изглежда далеч по-нормална от Лили. Но и двете са силно зависими наркоманки. Гледайте безплатните откъси от рекорда на Бони - тя едвам говори! Очите ѝ светят, получава гърчове, интересно какво количество кокаин, екстази е взела и какво друго.
09:49 08.08.2025
14 Ето ви
09:52 08.08.2025
15 таксиджия 🚖
До коментар #12 от "стига стари дъвки":Човече гледай безплатните видеа качено в един от сайтовете! Черен фон със червен хедър е началната страница. Повече жокери не мога да напиша по обективни причини.
Видеото, което гледах е почти час и е брутално. Не случайно админите на онлифанс са изтрили профила ѝ от който самите те са печелили милиони, тъй като взимат комисионна от абонатите.
Както написах по-горе Бони е силно дрогирана и трудно говори. Това, което се чудиш къде хвърлят топа - точно върху нея и във нея. През 10 клиента някой я забърсаваосъс кърпи. Тя е цялата потна и зачервена. Наистина Бони е номер едно на всички времена! Респект, уважение! Никой не оспорва рекорда освен българи хейтъри. Ако бях абонат щях да разбера за записването и да платя да участвам и аз. Много ме е яд!
09:55 08.08.2025
16 Трябват 2000 за да се класират 1000
До коментар #12 от "стига стари дъвки":Имаше един стар виц, "Аз да ти го вкарам, а ти разправяй, че не съм те ...". Нещо подобно се е случвало, но спортистите също е трябвало да удържат тази секунда в кондиция, защото такова страстоубийство, като чакането на ред, няма!
09:56 08.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 дядото
10:04 08.08.2025
19 започнахте да се повтаряте
10:07 08.08.2025