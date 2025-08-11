След инцидента: Веселин Плачков мечтае за сватба с Мариана Попова

Актьорът Веселин Плачков все още се възстановява след счупването на крака и травмата, която получи след тежко падане през май. „Сега ме учат отново да ходя, след два месеца гипс и физиотерапия в Плевен, където има страхотни специалисти. Радвам се, че вече съм с една патерица и следвам инструкциите на лекарите – „пета-пръсти“, а като слушаш и изпълняваш, всичко върви добре!“, споделя той в интервю за „Труд“, цитирано от signal.bg.

Житейската му половинка Мариана Попова се грижи за него, а той не крие, че тя е железен боец. „О, Марианка отнесе целия бой! Още от първия ден, когато ми сложиха гипса, тя пое всичко и дори ходихме на море с нея и детето – товари и разтоварва, грижи се за мен… Имам железен боец до себе си, няма мрънкане. Ако можеше и да шофира, може би щеше да осъзнае, че не ѝ трябвам по никакъв начин!“, разказва Плачков.

През 2026 г. двамата ще отбележат 10 години съвместен живот, а що се отнася до това дали ще има ли сватба за юбилея, актьорът коментира: „Много искам да има сватба – да я видя Попова булка, да потанцуваме и да има меден месец! Най-сетне нашите родители да се сетят, че сме живи хора, да вземат кучета и деца и поне пет дена да сме някъде само двамата. Мога да отправя призив, като влезем в ЕС и Европа да подсигури и организира нещо за двама бедстващи артисти, за да могат да се вземат!“

„Вярвам в Мариана и в семейството – желязна е! Вярвам и в природата. В началото бях против да имаме кучета, но открих, че от животните има повече смисъл от нас хората – всяка една мравчица е по-нужна от нас в глобален аспект. Разбира се, има и много ценни хора. Наскоро, в тв-шоуто „Колко ми даваш?“, с Марианка се запознахме с едно детенце, което се оказа много умен сладур и в момента създава квантов компютър! Човек с това можене и знание трябва всички да го познават, а не само да знаят на колко години е, защото той е по-важен от тези, за които слушаме постоянно.“, обяснява още той.