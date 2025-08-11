Новини
След инцидента: Веселин Плачков мечтае за сватба с Мариана Попова

11 Август, 2025 07:31 1 616 10

През 2026 г. двамата ще отбележат 10 години съвместен живот

След инцидента: Веселин Плачков мечтае за сватба с Мариана Попова - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът Веселин Плачков все още се възстановява след счупването на крака и травмата, която получи след тежко падане през май. „Сега ме учат отново да ходя, след два месеца гипс и физиотерапия в Плевен, където има страхотни специалисти. Радвам се, че вече съм с една патерица и следвам инструкциите на лекарите – „пета-пръсти“, а като слушаш и изпълняваш, всичко върви добре!“, споделя той в интервю за „Труд“, цитирано от signal.bg.

Житейската му половинка Мариана Попова се грижи за него, а той не крие, че тя е железен боец. „О, Марианка отнесе целия бой! Още от първия ден, когато ми сложиха гипса, тя пое всичко и дори ходихме на море с нея и детето – товари и разтоварва, грижи се за мен… Имам железен боец до себе си, няма мрънкане. Ако можеше и да шофира, може би щеше да осъзнае, че не ѝ трябвам по никакъв начин!“, разказва Плачков.

През 2026 г. двамата ще отбележат 10 години съвместен живот, а що се отнася до това дали ще има ли сватба за юбилея, актьорът коментира: „Много искам да има сватба – да я видя Попова булка, да потанцуваме и да има меден месец! Най-сетне нашите родители да се сетят, че сме живи хора, да вземат кучета и деца и поне пет дена да сме някъде само двамата. Мога да отправя призив, като влезем в ЕС и Европа да подсигури и организира нещо за двама бедстващи артисти, за да могат да се вземат!“

„Вярвам в Мариана и в семейството – желязна е! Вярвам и в природата. В началото бях против да имаме кучета, но открих, че от животните има повече смисъл от нас хората – всяка една мравчица е по-нужна от нас в глобален аспект. Разбира се, има и много ценни хора. Наскоро, в тв-шоуто „Колко ми даваш?“, с Марианка се запознахме с едно детенце, което се оказа много умен сладур и в момента създава квантов компютър! Човек с това можене и знание трябва всички да го познават, а не само да знаят на колко години е, защото той е по-важен от тези, за които слушаме постоянно.“, обяснява още той.


  непълна реклама

    поне да бяхте писали каде е участвал тоя никому неизвестен актьор така и така му правите реклама да разберът хората

    07:36 11.08.2025

  1234

    Изигра Левски и тва му беше

    07:48 11.08.2025

  Тервел

    Добре ,че е по възрастната му приятелка ,която има връзки с Агент Гоце и Румен Фонтана , та да го урежда да става директор на театри .

    07:53 11.08.2025

  !!!!!

    Да му имам мечтата ...

    07:55 11.08.2025

  Джеф Песос

    Тези двамата са някаква мини секта. Някой ден ще разберем какви са и що са.

    08:00 11.08.2025

  Мина Анева

    Вместо Плачков с изказването си става Ревльов.

    08:11 11.08.2025

  смок

    Къде е паднал брадатият през месец май,по стълби или кола го е блъснала? Крак не се чупи току-тъй.

    08:14 11.08.2025

  айлайклолипоп

    С 4-ри женски същества в къщи,направо ще е като в рая! Плаче ми се,на Плачков също.

    08:15 11.08.2025

  Георгиева

    Именно с тази роля актьорът доказа защо българите са били 500 години под робство - злобни същества, които мразят и себе си! В това семейство растат деца, засрамете се, поне писмено не декларирайте простотия!

    08:27 11.08.2025

  ......па

    До коментар #2 от "1234":

    Любимата му Мариана му стопира кариерата.Не иска да участва в сериали и филми само до полата и да виси.Затова и е ,,беден,,актьор.

    08:53 11.08.2025