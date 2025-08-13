Антония Петрова-Батинкова се показа по бански с бременното коремче (СНИМКА)

Само преди седмица Мис България, Антония Петрова-Батинова, сподели, че е бременна. Щастливата новина съобщи самата тя с няколко мили публикации в социалните мрежи.
Вече сякаш свикнахме да гледаме наедрялото ѝ коремче, но от последните снимки прави впечатление, че освен коремчето, Антония е в перфектна форма, пише woman.bg.
Тя позира до палма, облечена с цветен бански в бохо стил, лятна козирка, тъмни очила и модерни чехли в бяло. Под снимката тя написа: „Август ще се помни“. Поредицата от снимки показва, че Антония продължава да спазва хранителен режим, тъй като освен коремчето, тя е в перфектна форма – слаби крака, слаби ръце, изпито лице.
Припомняме, че двойката очаква третото си дете. Антония и съпругът ѝ Ивайло имат двама сина.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
08:56 13.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пак
09:03 13.08.2025
4 Тази пък
09:09 13.08.2025
5 !!!!!
А прякор като ти лепне, няма отлепване, даже с препарати!
09:16 13.08.2025
6 Данко Харсъзина
09:17 13.08.2025
7 шири
09:19 13.08.2025
8 бушприт
09:21 13.08.2025
9 като гущерица
09:33 13.08.2025
10 мучо
09:57 13.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 дядо поп
10:25 13.08.2025