Новини
Любопитно »
Антония Петрова-Батинкова се показа по бански с бременното коремче (СНИМКА)

Антония Петрова-Батинкова се показа по бански с бременното коремче (СНИМКА)

13 Август, 2025 08:54 1 474 12

  • антония петрова - батинкова-
  • бременно коремче

Антония е в перфектна форма

Антония Петрова-Батинкова се показа по бански с бременното коремче (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Само преди седмица Мис България, Антония Петрова-Батинова, сподели, че е бременна. Щастливата новина съобщи самата тя с няколко мили публикации в социалните мрежи.

Вече сякаш свикнахме да гледаме наедрялото ѝ коремче, но от последните снимки прави впечатление, че освен коремчето, Антония е в перфектна форма, пише woman.bg.

Тя позира до палма, облечена с цветен бански в бохо стил, лятна козирка, тъмни очила и модерни чехли в бяло. Под снимката тя написа: „Август ще се помни“. Поредицата от снимки показва, че Антония продължава да спазва хранителен режим, тъй като освен коремчето, тя е в перфектна форма – слаби крака, слаби ръце, изпито лице.


Припомняме, че двойката очаква третото си дете. Антония и съпругът ѝ Ивайло имат двама сина.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    17 2 Отговор
    Е когато прякора ти лепне като второ име. Но не баш, защото толкова грозен крокадайл няма!

    08:56 13.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пак

    18 1 Отговор
    фотошоп (и по краката, и по лицето). Стига с този отпадък, бе. Отврат.

    09:03 13.08.2025

  • 4 Тази пък

    12 1 Отговор
    никаквица какво ни интересува?

    09:09 13.08.2025

  • 5 !!!!!

    15 0 Отговор
    Краката са изкуствено прекалено удължени, личи ясно.
    А прякор като ти лепне, няма отлепване, даже с препарати!

    09:16 13.08.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Харесвам баби с коремчета. Има еротика и щипка перверзия.

    09:17 13.08.2025

  • 7 шири

    7 2 Отговор
    "Мис България"-Антония Петрова-Батинкова, сподели, че е бременна.УРА,ДРУГАРИ! Още бебенца да има в България!

    09:19 13.08.2025

  • 8 бушприт

    2 1 Отговор
    Щипката перверзия е да я щипнеш по триъгълника. С2=А2+В2.

    09:21 13.08.2025

  • 9 като гущерица

    4 1 Отговор
    2-3 дечица . да стават пожарникари , фелшери , санитари , кат малак тошко олигарси . титлите цял живот напомнят за успехите .

    09:33 13.08.2025

  • 10 мучо

    1 1 Отговор
    тая май дълго време ще ходи все с изпъкнало коремче

    09:57 13.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 дядо поп

    1 1 Отговор
    Да я цункам под коремчето!

    10:25 13.08.2025