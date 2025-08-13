Антония Петрова-Батинкова се показа по бански с бременното коремче (СНИМКА)

Само преди седмица Мис България, Антония Петрова-Батинова, сподели, че е бременна. Щастливата новина съобщи самата тя с няколко мили публикации в социалните мрежи.

Вече сякаш свикнахме да гледаме наедрялото ѝ коремче, но от последните снимки прави впечатление, че освен коремчето, Антония е в перфектна форма, пише woman.bg.

Тя позира до палма, облечена с цветен бански в бохо стил, лятна козирка, тъмни очила и модерни чехли в бяло. Под снимката тя написа: „Август ще се помни“. Поредицата от снимки показва, че Антония продължава да спазва хранителен режим, тъй като освен коремчето, тя е в перфектна форма – слаби крака, слаби ръце, изпито лице.

Припомняме, че двойката очаква третото си дете. Антония и съпругът ѝ Ивайло имат двама сина.