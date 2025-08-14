Хали Бери на 59 г. - актрисата празнува "шиеста"

На 14 август 1966 г. в Кливланд, Охайо, се ражда Хали Мария Бери. Талантлива и устремена - историята ѝ заслужено вълнува множество фенове по света. Тази година тя навършва 59 години и продължава да вдъхновява чрез своята кариера и активизъм.

Любопитни факти от живота и кариерата ѝ

Пионер и носителка на Оскар

През 2002 г. Хали Бери става първата афроамериканка, спечелила Оскар за най-добра актриса за ролята си в Monster’s Ball.

Пътят от модел до актриса

Преди да стане звездата, която познаваме, тя участва в конкурси за красота — носителка е на титлата Miss Ohio USA 1986 и е първа подгласничка на Miss USA; също така представя САЩ на конкурса Miss World 1986, където се класира шеста.

Ключови роли във филми и телевизия

След пробива си с Boomerang (1992), Хали влиза в историята не само с X-Men, Die Another Day и Catwoman, но и с ко-продукцията и ролята си в Bruised, дебют като режисьорка, премиерата на който е по Netflix.

Активистка и защитничка на жените

През 2024 г. се активира като застъпник за проучвания и образование в областта на менопаузата. Тя се включи в подкрепа на законодателство за подобряване на грижата за жени в средна възраст, заявявайки: „Срамът от менопаузата трябва да изчезне, трябва да говорим открито за това.“

Хали споделя, че възнамерява да отпразнува този важен етап от живота си с креативен почивен ритуал — „shiesta“ — като символ на ново начало и женска сила.

От 2020 г. Хали Бери е във връзка с музиканта Хънт, с когото изграждат стабилна и взаимно подкрепяща връзка. Той дори участва музикално в нейния проект Bruised, а връзката им е приветствана от близките ѝ като истинска опора.