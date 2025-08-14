Новини
Хали Бери на 59 г. - актрисата празнува "шиеста"

14 Август, 2025 09:16 1 066 5

Вижте любопитни факти от живота и кариерата на актрисата

Хали Бери на 59 г. - актрисата празнува "шиеста" - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 14 август 1966 г. в Кливланд, Охайо, се ражда Хали Мария Бери. Талантлива и устремена - историята ѝ заслужено вълнува множество фенове по света. Тази година тя навършва 59 години и продължава да вдъхновява чрез своята кариера и активизъм.

Любопитни факти от живота и кариерата ѝ

Пионер и носителка на Оскар

През 2002 г. Хали Бери става първата афроамериканка, спечелила Оскар за най-добра актриса за ролята си в Monster’s Ball.

Пътят от модел до актриса

Преди да стане звездата, която познаваме, тя участва в конкурси за красота — носителка е на титлата Miss Ohio USA 1986 и е първа подгласничка на Miss USA; също така представя САЩ на конкурса Miss World 1986, където се класира шеста.

Ключови роли във филми и телевизия

След пробива си с Boomerang (1992), Хали влиза в историята не само с X-Men, Die Another Day и Catwoman, но и с ко-продукцията и ролята си в Bruised, дебют като режисьорка, премиерата на който е по Netflix.

Активистка и защитничка на жените

През 2024 г. се активира като застъпник за проучвания и образование в областта на менопаузата. Тя се включи в подкрепа на законодателство за подобряване на грижата за жени в средна възраст, заявявайки: „Срамът от менопаузата трябва да изчезне, трябва да говорим открито за това.“


Хали споделя, че възнамерява да отпразнува този важен етап от живота си с креативен почивен ритуал — „shiesta“ — като символ на ново начало и женска сила.

От 2020 г. Хали Бери е във връзка с музиканта Хънт, с когото изграждат стабилна и взаимно подкрепяща връзка. Той дори участва музикално в нейния проект Bruised, а връзката им е приветствана от близките ѝ като истинска опора.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шиеста

    4 1 Отговор
    .... да и го наместя.

    Коментиран от #2

    09:18 14.08.2025

  • 2 Новичок

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "шиеста":

    А Стефан Попов- чифо тук ли е ???

    09:47 14.08.2025

  • 3 цербер

    2 0 Отговор
    Пионерka и носителка на награда "Оскар"

    09:48 14.08.2025

  • 4 бушприт

    0 0 Отговор
    През 2024-ТА г. се активира като застъпниЧКА за проучвания и образование

    09:58 14.08.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Ако не беше се родила красива талантът и щеше да я доведе най-много до дедовия... Всичко е външност в тоя бизнес.

    10:50 14.08.2025