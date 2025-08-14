Новини
Любопитно »
Тийнейджър стана милионер от настолна игра, която измислил на 7-годишна възраст

Тийнейджър стана милионер от настолна игра, която измислил на 7-годишна възраст

14 Август, 2025 09:51 792 6

  • алекс бътлър-
  • американец-
  • настолна игра-
  • taco vs burrito-
  • милионер

Интересната идея хрумнала на момчето по време на семейни излети с неговите родители

Тийнейджър стана милионер от настолна игра, която измислил на 7-годишна възраст - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американецът Алекс Бътлър, сега на 15 години, създава популярната игра Taco vs Burrito, докато е прекарвал време с родителите си като дете. Осем години по-късно тя го прави богат, пише blitz.bg.

Taco vs Burrito е игра с карти, в която се опитвате да създадете най-доброто бурито или тако, като добавяте вкусни съставки и разваляте ястията на опонентите си.


Taco vs Burrito, от която са продадени 1,5 милиона копия в Amazon, е базирана на идеята за създаване на „най-странното, най-щурото“ ястие, използвайки различни карти за игра, включително уайлд карти като Food Fight, Bellyache и Trash Panda.

Играта е предназначена за двама до четирима играчи на възраст шест и повече години. Всеки рунд трае около 10 минути.

Майката на Алекс, Лесли Пиърсън, казва, че идеята хрумнала на сина ѝ по време на семейни излети. Но никой не можел да си представи до какво ще доведе детската фантазия.

Шест месеца по-късно обаче те все още обсъждали и усъвършенствали играта. В крайна сметка това довело до това бащата на Алекс, Марк Бътлър, да създаде кампания за набиране на средства в Kickstarter, за да помогне с пускането на играта.

След това Лесли и Марк официално създали компания за производство на играта и направили Алекс мажоритарен акционер.

Първоначално те сами продавали настолната игра, която била разпродадена в рамките на седмица и скоро се превърнала в една от най-популярните игри на сайта. По-късно решили да я продадат на PlayMonster. Сумата на сделката не се разкрива.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лош баща

    2 0 Отговор
    Трябвало кампания за капачки да отвори, да купи някоя линейка, а не да мисли как да си напълно гушката.

    10:00 14.08.2025

  • 3 Анита Цветанова

    2 1 Отговор
    Нигериеца ме почерпи една почивка а аз му изпих соковете 🥳🥳😂🤣🤭💯

    Коментиран от #4

    10:00 14.08.2025

  • 4 Любопитен

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Анита Цветанова":

    ВиК-то му изтегли ли го цялото?

    10:05 14.08.2025

  • 5 Новичок

    2 1 Отговор
    А Стефан Попов-чефу добре ли е ???

    10:06 14.08.2025

  • 6 Някой

    0 0 Отговор
    Въпросът не е само да създадеш нещо. Освен че трябва идеята. Въпросът е как да стане популярно. Злато да подаряваш от сайта, не стане ли популярно все едно го няма.
    Иначе и аз ей така съм си правил пасианси на игра като за сайт. Понякога даже си играя. Но стоя на сайт някоя година и никакъв интерес и го махнах. Имах и за други неща опити. Някой трябва и да поддържа. Приходи от реклами преди са примерно 8 евроцента за месец, а в най-добрият период докарвани около 80 евро - това предни години, а не сега. Просто не си заслужава.

    10:52 14.08.2025