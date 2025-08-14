Тийнейджър стана милионер от настолна игра, която измислил на 7-годишна възраст

Американецът Алекс Бътлър, сега на 15 години, създава популярната игра Taco vs Burrito, докато е прекарвал време с родителите си като дете. Осем години по-късно тя го прави богат, пише blitz.bg.

Taco vs Burrito е игра с карти, в която се опитвате да създадете най-доброто бурито или тако, като добавяте вкусни съставки и разваляте ястията на опонентите си.

Taco vs Burrito, от която са продадени 1,5 милиона копия в Amazon, е базирана на идеята за създаване на „най-странното, най-щурото“ ястие, използвайки различни карти за игра, включително уайлд карти като Food Fight, Bellyache и Trash Panda.

Играта е предназначена за двама до четирима играчи на възраст шест и повече години. Всеки рунд трае около 10 минути.

Майката на Алекс, Лесли Пиърсън, казва, че идеята хрумнала на сина ѝ по време на семейни излети. Но никой не можел да си представи до какво ще доведе детската фантазия.

Шест месеца по-късно обаче те все още обсъждали и усъвършенствали играта. В крайна сметка това довело до това бащата на Алекс, Марк Бътлър, да създаде кампания за набиране на средства в Kickstarter, за да помогне с пускането на играта.

След това Лесли и Марк официално създали компания за производство на играта и направили Алекс мажоритарен акционер.

Първоначално те сами продавали настолната игра, която била разпродадена в рамките на седмица и скоро се превърнала в една от най-популярните игри на сайта. По-късно решили да я продадат на PlayMonster. Сумата на сделката не се разкрива.