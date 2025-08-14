Новини
Извадиха 1-килограмова топка косми от стомаха 14-годишно момиче

14 Август, 2025 15:49 1 038 5

  • косми-
  • болки в стомаха-
  • великобритания

Случаят е от Великобритания

Извадиха 1-килограмова топка косми от стомаха 14-годишно момиче - 1
Снимка: bTV
Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Топка косми е извадена от стомаха на 14-годишно момиче във Великобритания. Ерин многократно се е оплаквала от болки - в продължение на шест месеца е имала тежки спазми, пише bTV

„Болката беше спорадична, но когато се появяваше, беше толкова силна, че Ерин не можеше да ходи на училище“, разказва нейната майка - Джоди Колинс, пред Metro.

Първоначално тя подозира, че дъщеря ѝ има хранителна непоносимост или менструални проблеми. Но всички направени тестове, не показват резултати.

Никой лекар първоначално не можел да каже какво не е наред с Ерин. През май 2025 г., когато състоянието на момичето се влошава, майка ѝ я води в болница.

Ядрено-магнитен резонанс най-накрая дава яснота. Лекарите откриват твърда маса в стомаха на момичето. И откриват космена топка - с ширина 21 сантиметра и тегло приблизително един килограм.

Топката е раздула стомаха на момичето - до три пъти повече от нормалния му размер, посочва „Дейли мейл“.

Ерин е откарана в Детската болница в Бристъл. Там лекарите отстраняват космената топка след петчасова операция.

Извадиха 1-килограмова топка косми от стомаха 14-годишно момиче
Снимка:bTV

"Хирурзите казаха, че миризмата е невероятна“, казва Джоди Колинс. След операцията Ерин остава в болницата десет дни. Стомахът ѝ е трайно уголемен поради прекомерното разтягане – и това може да остане така с години.

Специалистите не могат да кажат колко време са се събирали космите в стомаха на момичето.

„Никога не съм я виждала да си слага косата в устата. Но я върти през цялото време”, казва Джоди.

Лекарите смятат, че Ерин многократно е яла собствената си коса, докато е спала, без да го осъзнава.

За да се предотврати повторно подобно опасно натрупване на коса в стомаха, семейството е взело предпазни мерки.

„Купихме ѝ шапка, с която да спи“, казва Джоди.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бушприт

    4 0 Отговор
    „- Купихме ѝ каска, с която да спи.“ - казва Джоди.

    15:54 14.08.2025

  • 2 мъкаааа

    4 2 Отговор
    Сигурно е облизвала някоя домашна,черна котка.

    15:55 14.08.2025

  • 3 Рускиня

    2 1 Отговор
    Да я острижат!

    16:03 14.08.2025

  • 4 Хмм

    1 0 Отговор
    това е признак на тревожност

    16:12 14.08.2025

  • 5 Берлин

    1 0 Отговор
    Болест на Рапунцел,не осъзнават ,късат коса и във устата,при малките има такъв навик,следете родители.

    16:13 14.08.2025