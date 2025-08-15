Ники Кънчев съобщи скръбна вест за смъртта на близък приятел от арт средите

"Тази сутрин ни е напуснал Иван Иванов!" Това съобщи във Фейсбук водещият Ники Кънчев.

"Едно от сърцата на родния шоубизнес! Работеше с Ирина Флорин, Миро, Крум Георгиев, Ирра, Мага Алиев, навремето с “БМХ” на Хари Аничкин и още десетки родни изпълнители. Беше и тонрежисьор, правеше аранжименти, беше и ментор. Движеше “Pro X” студио и го движеше супер Про!", посочи Кънчев.

"Много скромен и човечен! Ще ми липсваш, Ванка! И ти и разговорите с Теб!", допълни Кънчев.