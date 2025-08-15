Новини
Ники Кънчев съобщи скръбна вест за смъртта на близък приятел от арт средите

15 Август, 2025 07:13 1 109 4

  • ники кънчев-
  • иван иванов-
  • тонрежисьор-
  • почина

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Ники Кънчев съобщи скръбна вест за смъртта на близък приятел от арт средите - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Тази сутрин ни е напуснал Иван Иванов!" Това съобщи във Фейсбук водещият Ники Кънчев.

"Едно от сърцата на родния шоубизнес! Работеше с Ирина Флорин, Миро, Крум Георгиев, Ирра, Мага Алиев, навремето с “БМХ” на Хари Аничкин и още десетки родни изпълнители. Беше и тонрежисьор, правеше аранжименти, беше и ментор. Движеше “Pro X” студио и го движеше супер Про!", посочи Кънчев.

"Много скромен и човечен! Ще ми липсваш, Ванка! И ти и разговорите с Теб!", допълни Кънчев.


  • 1 Нищо Българско и Родно !

    1 0 Отговор
    Нищо Българско и Родно !

    Не остана Близко До Мене !

    07:19 15.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Спомнете си

    0 0 Отговор
    Кога сте подписвали декларация с отказ от отговорност за вашия живот?

    07:35 15.08.2025

  • 4 Жалко за човека

    1 0 Отговор
    Кънчев е станал като погребален агент. Брои ги като в ковид лаборатория

    08:08 15.08.2025