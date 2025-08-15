Новини
Скандалната Даниела Рупецова от "Ергенът 4" продава книгата си "Момиче за милиони" в 19 държави

Скандалната Даниела Рупецова от "Ергенът 4" продава книгата си "Момиче за милиони" в 19 държави

15 Август, 2025 08:34

"Тази книга е предназначена да те разтърси.", заявява авторката

Скандалната Даниела Рупецова от "Ергенът 4" продава книгата си "Момиче за милиони" в 19 държави - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В 19 държави се доставя книгата "Момиче за милиони" на скандалната Даниела Руцепова от последния сезон на "Ергенът". С това се похвали самата тя в социалните мрежи. Продажбите на романа ѝ скочиха след участието ѝ в любовното риалити по bTV, пише varna24.bg.

"Това не е просто книга. Това е истината, която отказваш да приемеш. Това е болката, която толкова много се опитваш да избегнеш, но вместо това живееш в безкрайна агония. Тази книга е предназначена да те разтърси. Да те накара да поставиш под съмнение собствените си морални ценности и разбирания. Ще те влачи нагоре и надолу и ще те научи... през болката и истината, които трябва да преглътнеш...", написа Рупецова в публикацията си.



  • 1 4563

    18 0 Отговор
    Интелектуалка... значи...

    08:38 15.08.2025

  • 2 Пич

    21 1 Отговор
    Боже Боже....... всяка селска пръчка е една и съща!!! Хайде да ви разтълкувам кога заглавието на книгата би било вярно - ако хиляда дни подред чупи рекорда на Бони Блу , само тогава може да бъде " Момиче за милиони " !!!

    08:39 15.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Като чуя или

    14 1 Отговор
    Прочета нещо за това предаване, получавам позиви за повръщане!
    Групов секс на показ.

    08:45 15.08.2025

  • 5 Потрес

    23 0 Отговор
    Глупости, платила си е за този ПР! Тази лъже повече и от Бойко Борисов!

    Коментиран от #7

    08:45 15.08.2025

  • 6 Грозев е еничарин

    20 0 Отговор
    Въпросната Даниела е с рождено име Айгюл,но го е сменила,за да не плаши милионерите.По-вероятно е да е ц иганка,а не туркиня,според данни за майка й.Няма как майка й да е миганка,а тя да не е. хахахахах Лъже и за годините,доста по д ърта е.

    Коментиран от #11

    08:47 15.08.2025

  • 7 Ти лъжеш!!!

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Потрес":

    Единият има достъп до по - голяма аудитория, повече медии, и трибуна от най - важното за държавата място!

    Несравнимо е.

    08:49 15.08.2025

  • 8 таксиджия 🚖

    15 0 Отговор
    Със това оперирано фалшиво чипо носле, прилича на Майкъл Джексън 🤭

    08:59 15.08.2025

  • 9 Мартин

    9 0 Отговор
    да иска % от продажбите, защото е действащо лице в книгата.

    09:01 15.08.2025

  • 10 Ерик Делко циганина

    18 0 Отговор
    Не може да се отрече, че е високо платена ескортеса. И след като върза боса на Хепи за личен банкомат е и доста успешна. Но не блести със красота, явно компенсира със умения в леглото.

    09:03 15.08.2025

  • 11 айгюл

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Грозев е еничарин":

    1992

    09:05 15.08.2025

  • 12 Аз…

    16 0 Отговор
    За това, че се продава в 19 държави разбрах…
    Неразбираемо за мен е кой я купува.

    09:06 15.08.2025

  • 13 Това си е

    9 0 Отговор
    наръчник за начинаещи.....

    09:07 15.08.2025

  • 14 Опааа

    13 0 Отговор
    КОвренски истории!

    09:08 15.08.2025

  • 15 Проверка

    10 0 Отговор
    Само една диктовка ще е достатъчна, за да стане ясно каква писателка е въпросната особа, а иначе все по-често ще се появяват такива звезди, защото вече има ... ИИ

    09:09 15.08.2025

  • 16 Програмист

    9 0 Отговор
    Новата капитонова 🤮

    09:09 15.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ивелин Михайлов

    9 0 Отговор
    Наръчник за нурви

    09:10 15.08.2025

  • 19 Уста на клоун

    4 0 Отговор
    Да сменя пластичните хирурзи. Котето на сниката е къде по хубаво!

    09:17 15.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 д-р Милан Панайотов, психиатър

    2 0 Отговор
    Даниела има исилно изразен материализъм и нарцисизъм с антисиоциални черти, граничещи със социопатия. Също така манипулативност и ниско ниво на емпатия. Казано по-просто жената лъже без да и мигне окото, за да има изгода. В допълнение, след прастичните операции, на които се е подложила прилича на булката от мексиканската анимация "Денят на мъртвите".
    Трябва да си пълен кр.тен, за да се занимаваш с нея, нищо не може да ти даде реално, а за това което иска пък съвсем. Между другото сестра й е много по-хубава и секси от нея, без тъпите пластични интервенции.

    09:31 15.08.2025

  • 22 Софийски

    5 1 Отговор
    Ще се скъсам от смЕх, книга .. та тя едва ли може да пише, остави че не знае български

    09:40 15.08.2025

  • 23 Рашко

    5 0 Отговор
    Книга написана с помощта на изкуствен интелект.Иначе е невъзможно.

    09:44 15.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Просто факти за ууурввата

    5 0 Отговор
    Тя продава, ама никой не купува!

    09:53 15.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хитра кадъна

    1 0 Отговор
    Настолна книга за проститутки!?!?

    10:14 15.08.2025