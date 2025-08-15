В 19 държави се доставя книгата "Момиче за милиони" на скандалната Даниела Руцепова от последния сезон на "Ергенът". С това се похвали самата тя в социалните мрежи. Продажбите на романа ѝ скочиха след участието ѝ в любовното риалити по bTV, пише varna24.bg.
"Това не е просто книга. Това е истината, която отказваш да приемеш. Това е болката, която толкова много се опитваш да избегнеш, но вместо това живееш в безкрайна агония. Тази книга е предназначена да те разтърси. Да те накара да поставиш под съмнение собствените си морални ценности и разбирания. Ще те влачи нагоре и надолу и ще те научи... през болката и истината, които трябва да преглътнеш...", написа Рупецова в публикацията си.
Скандалната Даниела Рупецова от "Ергенът 4" продава книгата си "Момиче за милиони" в 19 държави
15 Август, 2025 08:34 1 630 27
"Тази книга е предназначена да те разтърси.", заявява авторката
В 19 държави се доставя книгата "Момиче за милиони" на скандалната Даниела Руцепова от последния сезон на "Ергенът". С това се похвали самата тя в социалните мрежи. Продажбите на романа ѝ скочиха след участието ѝ в любовното риалити по bTV, пише varna24.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 4563
08:38 15.08.2025
2 Пич
08:39 15.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Като чуя или
Групов секс на показ.
08:45 15.08.2025
5 Потрес
Коментиран от #7
08:45 15.08.2025
6 Грозев е еничарин
Коментиран от #11
08:47 15.08.2025
7 Ти лъжеш!!!
До коментар #5 от "Потрес":Единият има достъп до по - голяма аудитория, повече медии, и трибуна от най - важното за държавата място!
Несравнимо е.
08:49 15.08.2025
8 таксиджия 🚖
08:59 15.08.2025
9 Мартин
09:01 15.08.2025
10 Ерик Делко циганина
09:03 15.08.2025
11 айгюл
До коментар #6 от "Грозев е еничарин":1992
09:05 15.08.2025
12 Аз…
Неразбираемо за мен е кой я купува.
09:06 15.08.2025
13 Това си е
09:07 15.08.2025
14 Опааа
09:08 15.08.2025
15 Проверка
09:09 15.08.2025
16 Програмист
09:09 15.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ивелин Михайлов
09:10 15.08.2025
19 Уста на клоун
09:17 15.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 д-р Милан Панайотов, психиатър
Трябва да си пълен кр.тен, за да се занимаваш с нея, нищо не може да ти даде реално, а за това което иска пък съвсем. Между другото сестра й е много по-хубава и секси от нея, без тъпите пластични интервенции.
09:31 15.08.2025
22 Софийски
09:40 15.08.2025
23 Рашко
09:44 15.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Просто факти за ууурввата
09:53 15.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 хитра кадъна
10:14 15.08.2025