Скандалната Даниела Рупецова от "Ергенът 4" продава книгата си "Момиче за милиони" в 19 държави

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Сърцето ви е отворено, но понякога другите не виждат това. Не се обезкуражавайте – стойността на жеста не се губи, дори когато не бъде забелязан веднага. Днес сте като балсам за нечия тиха нужда от внимание.

Водолей (21.01 - 19.02) Усетът ви е силен, но е възможно да има разминавания в комуникацията. Денят е подходящ за творчески занимания, грижа за дома или празнична среща. Дори и дребно удоволствие ще ви донесе вътрешен мир.

Козирог (23.12 - 20.01) Днес е подходящ ден за свързване с това, което обичате – място, човек, спомен. Не позволявайте на кратки недоразумения да ви отдалечат от смисъла. Споделената трапеза или жест на загриженост ще бъдат по-красноречиви от думите.

Стрелец (23.11 - 22.12) Планираните задачи може да вървят по-бавно, но това не е пречка, а покана за вътрешно равновесие. Позволете си малко тишина и време за усещане. Случайна среща или дума може да ви донесе вдъхновение.

Скорпион (24.10 - 22.11) Днес е добре да обърнете внимание на отношенията, които имат значение за вас. Сърдечният разговор или малък подарък може да създаде усещане за близост и топлина. Ако възникне напрежение, нека мълчанието говори вместо вас.

Везни (24.09 - 23.10) Имате възможност да изгладите отношения и да кажете нещо важно, макар и с известна предпазливост. Добре е да не бързате с изводите. Денят е благоприятен за изкуство, красота и семейни ритуали.

Дева (24.08 - 23.09) Може да почувствате колебание между ума и сърцето си. Ако оставите доверието да ви води, денят ще се подреди по неочаквано добър начин. Подходящо е да се върнете към нещо, което сте отложили, и да го завършите със стил.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят ви поставя пред избор – да настоявате за своето или да подходите с разбиране. Във втория случай ще откриете колко много може да се постигне с мекост. Празничната атмосфера ви подтиква към щедри и сърдечни жестове.

Рак (22.06 - 23.07) Топлината и състраданието са вашите най-силни страни днес. Хората около вас ще откликнат на мекотата ви и ще оценят усилията ви да поддържате хармония. Добре е да избягвате разгорещени разговори и да търсите мир.

Близнаци (22.05 - 21.06) Не всичко ще успявате да изкажете лесно, но сърцето ви знае какво е важно. Ако не се чувствате разбрани, дайте си време. Възможна е приятна среща, която да ви върне доверието в добротата.

Телец (21.04 - 21.05) Денят ви носи усещане за вътрешна мекота и нужда от близост. Може да имате трудности в разбирателството с някого, но топлият подход ще направи чудеса. Подарете си нещо просто, но радостно – днес е важно да се поглезите.