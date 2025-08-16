Мадона - кралицата на попа, става на 67 години днес

Кралицата на попа Мадона наършва 67 години днес. Певица, актриса, модна икона, майка на шест деца - тя промени завинаги музикалната индустрия и шоубизнеса, пише woman.bg.

Издава първия си албум на 25. След 13 албума, три саундтрака и колекция от всички престижни музикални награди, Мадона е най-продаваната певица на всички времена.

За ролята си на Ева Перон във филма "Евита" на Алън Паркър печели "Златен глобус" през 1997. През 2003 година се появява в напълно ново амплоа - като авторка на детската книжка "Английски рози".

Жени се два пъти - за актьора Шон Пен и за режисьора Гай Ричи - с когото има син - Роко. Дъщеря ѝ Лурдес е на 21, Мадона има и четири осиновени деца от Малави, където откри детска болница.

Сега си има гадже, което е с 37 години по-младо от нея - футболист.

Днес ви представяме някои от най-интересните мисли на звездата:

1. „Корава съм, амбициозна съм и знам точно какво искам. Ако това ме превръща в кучка, окей“.



2. „Много хора се страхуват да кажат какво искат. За това и не получават каквото искат“.



3. „Когато се съмняваш, дръж се като Господ“.



4. „Когато съм гладна, ям. Когато съм жадна, пия. Когато чувствам, че трябва да кажа нещо, казвам го“.



5. „Винаги съм си мислила, че трябва да се държат с мен като със звезда“.



6. „Искам да съм като Ганди, Мартин Лутър Кинг и Джон Ленън. Но да остана жива“.

7. „Отидох в Ню Йорк. Имах мечта. Исках да съм голяма звезда. Не познавах никого. Исках да танцувам. Исках да пея. Исках да върша всички тези неща. Исках да направя хората щастливи. Исках да съм известна. Исках всички да ме обичат. Работих наистина здраво и мечтите ми се сбъднаха“.



8. „Много се възхищавам на жени като Марта Греъм и Фрида Кало, защото те са отказали да изпълняват конвенционалната роля на жени. Не са отговаряли на очакванията на обществото за женското поведение“.



9. „Всички хора заслужават да се отнасят с тях с уважение: гейове, хетеро, би, черни, бели, жени, мъже, мюсюлмани, християни, будисти... Любовната революция не се бори само за правата на жените, а за правата на всяко живо същество на планетата“.



10. „Мъжете никога не ги нападат, защото остаряват. Само жените. Така че за мен битката не е приключила“.

11. "Имам същата цел, каквато имах като малко момиче. Искам да владея света“.