Ето кои са първите участници, напуснали любовното риалити „Диви и красиви“

16 Август, 2025 09:42 745 9

Сузана и Стоян се разделиха с романтичното приключение

Ето кои са първите участници, напуснали любовното риалити „Диви и красиви“ - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Емоционално гласуване при жените и мъжете определи Сузана и Стоян да се разделят с романтичното приключение „Диви и красиви“. Те са първите, които си тръгват от Палата на любовта, точно преди обединението на двата лагера, пише vesti.bg.

Церемониите започнаха със споделени красиви емоции и разочарования от изминалата седмица и вълнението около „слепите“ и явните срещи, през които преминаха дамите и господата. Чрез тайно гласуване, те трябваше да определят кой сред тях има най-малък шанс да открие любовта във формата. Стоян получи най-много гласове от мъжете, а вотът при жените беше съпътстван със сълзи и тревоги. Сузана бе определена като най-неискрения участник в романтичното риалити и напусна церемонията огорчена.

Настроението в двата лагера коренно се промени, след като участниците разбраха, че същата вечер ще се обединят с обектите на техните желания. Дамите и господата се срещнаха под покрива на Палата на любовта, който ще се превърне в най-романтичното място по българското Черноморие през следващите седмици.

Мъжете не се посвениха да покажат своя интерес към жените, които са им направили най-силно впечатление по време на срещите „на сляпо“. Марсел веднага позна Ренета и се насочи към нея. Божин потърси съвета на Ванеса относно Евгения, която беше привлякла неговото внимание, а Ивелина най-после се срещна с Радослав.

Емоциите за всички участници не свършиха до тук, тъй като водещата Маги Томова разкри пред тях тайната мисия на Чефо. Актьорът и инфлуенсър сподели, че иска да остане в романтичното риалити и да продължи да ги опознава, но решението няма да бъде негово. Борбата за любовта трябва да бъде честна и затова жените ще имат последната дума – чрез таен вот те ще решат дали Стефан да се превърне в равноправен участник и да продължи пътя си към любовта. А какво ще бъде тяхното решение - гледайте „Диви и красиви“ от понеделник до петък в 21:00 ч. по NOVA.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    3 0 Отговор
    Диви страсти и красиви баджаци.

    09:45 16.08.2025

  • 2 Няма

    6 0 Отговор
    Любов в тези реалитита ! Само сметки и сценариии. Любовта е в истинският живот , но и там не е лесно да бъде намерена !

    09:47 16.08.2025

  • 3 Новичок

    1 2 Отговор
    Б-О-Й-К-О-Т.

    09:51 16.08.2025

  • 4 Мъж

    2 2 Отговор
    Ще направя живота на моите врагове разруха 🥳🤣🤭😂💯💯💯

    Коментиран от #7

    09:57 16.08.2025

  • 5 Шпек салам народен

    3 1 Отговор
    И коя е гледа тази шльоковица ?

    10:00 16.08.2025

  • 6 ......па

    3 0 Отговор
    Комплексарчетата като МарСельото,чалгаропитечето и 33 годишния безработен Радо както онзи пишман рапиращ бивш треньор по тенис изгониха малко по-интелигентния и обран мъж за да нямат конкуренция.ОстанаА селяндурите.Дано жените изгонят Чефо с кастрирания нис.

    10:06 16.08.2025

  • 8 Али Гатор

    3 0 Отговор
    Абе не ни занимавате с тия а кажете каво става с черната пантера от Шумен

    10:21 16.08.2025

  • 9 Гост

    2 0 Отговор
    Дреме ми на каскета!

    10:24 16.08.2025