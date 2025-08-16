Дъщерята на Азис го определи като добър баща

След всички голотии и скандални снимки, Азис беше попитан от последовател в Инстаграм "Как дъщеря ти би коментиралата начина ти на живот?", пише bgdnes.bg.

Азис реши да отговори, като споделените от него думи го определят като един добър баща.

Ето какво написа Азис в публикацията си:

"Моят баща не бие и не тормози майка ми. Не пие алкохол и не взима наркотици. Не пуши цигари и не играе комар. Не дължи на никой нищо. Обожава кучетата ми. Всичко, което съм поискала, го имам. Никога моят баща не е псувал или нагрубявал никой. Винаги ме е подкрепял и оставял аз да взимам решенията, не той."