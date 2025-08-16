Новини
Дъщерята на Азис го определи като добър баща

16 Август, 2025 11:14 823 7

"Винаги ме е подкрепял и оставял аз да взимам решенията, не той.", споделя Рая

Дъщерята на Азис го определи като добър баща - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След всички голотии и скандални снимки, Азис беше попитан от последовател в Инстаграм "Как дъщеря ти би коментиралата начина ти на живот?", пише bgdnes.bg.

Азис реши да отговори, като споделените от него думи го определят като един добър баща.

Ето какво написа Азис в публикацията си:

"Моят баща не бие и не тормози майка ми. Не пие алкохол и не взима наркотици. Не пуши цигари и не играе комар. Не дължи на никой нищо. Обожава кучетата ми. Всичко, което съм поискала, го имам. Никога моят баща не е псувал или нагрубявал никой. Винаги ме е подкрепял и оставял аз да взимам решенията, не той."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    3 9 Отговор
    Азо е рядко срещан човек. Много свестен и природно интелигентен. АРТИСТ.

    11:16 16.08.2025

  • 2 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    5 2 Отговор
    11:17 16.08.2025

  • 3 Газис

    6 1 Отговор
    не беше ли добра ромска майка?

    Коментиран от #7

    11:33 16.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А ти научи правописа

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мъж":

    "Във" форума.Употфебата на "в" и "във" се учи във втори клас.Ти завършил ли си го?

    Коментиран от #6

    11:42 16.08.2025

  • 6 Този

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "А ти научи правописа":

    Е завършил музикалното училище ! Флейта , цугтромбон и голямата Флигорна !

    11:46 16.08.2025

  • 7 Смехоранка

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Газис":

    Неее. От недоимък беше и му се получи.

    12:14 16.08.2025