Марто Елвиса избира новия "Ерген"

16 Август, 2025 11:44 551 5

  • мартин николов - елвиса-
  • ники николов-
  • ергенът

Мартин Николов обсъжда потенциалните си заместници с продуцента на риалитито

Марто Елвиса избира новия "Ерген" - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Екс ергенът Мартин участва в избирането на новия ерген, но дали като жури на кастингите, не става ясно. Николов, който бе главният герой в последния сезон на на формата, разглежда кандидатите, които да го заместят в следващия сезон. Кастингът отдавна е отворен и вече има доста мераклии, които искат да влязат в ролята, пише hotarena.net.

Самият Мартин разкри, че помага в избирането на най-важния човек за шоуто. Николов, който си тръгва от формата с Даниела, но бързо се разделя с нея, обсъжда потенциалните си заместници с продуцента Ники Николов.


В същото време Елвиса продължава да е категоричен, че няма жена до себе си. Мартин редовно е засичан в компанията на засукани девойки.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 А дали

    3 0 Отговор
    Първо се целуват тези двамата , или направо започват с цугтромбоните ?!

    11:51 16.08.2025

  • 2 Ивка Бейбе

    2 0 Отговор
    Дубре.

    Коментиран от #3

    11:53 16.08.2025

  • 3 Казва

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ивка Бейбе":

    Се - дубрЙе !

    Коментиран от #4

    11:57 16.08.2025

  • 4 Учител по БЕЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Казва":

    Така само се изговаря. Пише се с"ь". Правилото за "й" след съгласна. (в кръга на шегата, разбира се)

    12:06 16.08.2025

