Марто Елвиса избира новия "Ерген"

Екс ергенът Мартин участва в избирането на новия ерген, но дали като жури на кастингите, не става ясно. Николов, който бе главният герой в последния сезон на на формата, разглежда кандидатите, които да го заместят в следващия сезон. Кастингът отдавна е отворен и вече има доста мераклии, които искат да влязат в ролята, пише hotarena.net.
Самият Мартин разкри, че помага в избирането на най-важния човек за шоуто. Николов, който си тръгва от формата с Даниела, но бързо се разделя с нея, обсъжда потенциалните си заместници с продуцента Ники Николов.
В същото време Елвиса продължава да е категоричен, че няма жена до себе си. Мартин редовно е засичан в компанията на засукани девойки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А дали
11:51 16.08.2025
2 Ивка Бейбе
Коментиран от #3
11:53 16.08.2025
3 Казва
До коментар #2 от "Ивка Бейбе":Се - дубрЙе !
Коментиран от #4
11:57 16.08.2025
4 Учител по БЕЛ
До коментар #3 от "Казва":Така само се изговаря. Пише се с"ь". Правилото за "й" след съгласна. (в кръга на шегата, разбира се)
12:06 16.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.