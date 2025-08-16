Най-татуираният човек в света посочи кое е най-болезненото място по тялото

Бившият готвач Джереми Скофийлд, който вярва, че няма друг човек на планетата с повече татуировки от него, разкри коя част от тялото му е най-болезнена.
Канадецът Реми, който е татуирал почти 97% от тялото си, с изключение на лицето и дланите, сега нанася нови дизайни на няколко слоя, пише Mirror, цитиран от blitz.bg.
Мъжът е изчислил, че е похарчил над 215 000 британски лири за татуировките си.
Мъжът признава, че най-болезненото място за татуировки е областта на слабините. Но подмишниците му, противно на опасенията му, не са били толкова болезнени за украсяване.
„Имах няколко татуировки на гениталиите си, а на подмишниците си - 16 и 17, така че през годините съм имал общо 33 сесии за татуиране на подмишниците“, казва той.
Той забелязал, че върху кожата му вече са нанесени между 10 и 30 слоя мастило. Реми обаче не смята да спира дотук и продължава да посещава студиа за татуировки няколко пъти седмично.
До коментар #8 от "Хехе":Случайно , да ти е хрумвало , че освен концертите на Веско Маринов , друсането на гюбеци под съпровод на Славка Калчева , ходенето на море на Китен , дупарата на сервитьорката вечер в хоремага и анцузите ти , някой хора може да имат други други странности и различни от твойте възприятия за живота ....??!
