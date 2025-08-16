Новини
Най-татуираният човек в света посочи кое е най-болезненото място по тялото

16 Август, 2025 14:43 1 322 10

Реми, който е татуирал почти 97% от тялото си

Най-татуираният човек в света посочи кое е най-болезненото място по тялото - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившият готвач Джереми Скофийлд, който вярва, че няма друг човек на планетата с повече татуировки от него, разкри коя част от тялото му е най-болезнена.

Канадецът Реми, който е татуирал почти 97% от тялото си, с изключение на лицето и дланите, сега нанася нови дизайни на няколко слоя, пише Mirror, цитиран от blitz.bg.


Мъжът е изчислил, че е похарчил над 215 000 британски лири за татуировките си.

Мъжът признава, че най-болезненото място за татуировки е областта на слабините. Но подмишниците му, противно на опасенията му, не са били толкова болезнени за украсяване.

„Имах няколко татуировки на гениталиите си, а на подмишниците си - 16 и 17, така че през годините съм имал общо 33 сесии за татуиране на подмишниците“, казва той.

Той забелязал, че върху кожата му вече са нанесени между 10 и 30 слоя мастило. Реми обаче не смята да спира дотук и продължава да посещава студиа за татуировки няколко пъти седмично.


  • 1 Мъж

    11 3 Отговор
    Видите ли беден човек с кола 20 30 к и нагоре , да сте сигурни че е пълен шматарок, в подсъзнанието му и мозъка не циркулира нищо опасно и способно за забогатяване. Видете ли беден човек с скъпа кола = пълен балък 😂😂😂😂🤣🥳🤭

    14:45 16.08.2025

  • 2 Мерц

    6 3 Отговор
    Тоя е от нашите

    14:45 16.08.2025

  • 3 Въглероден отпечатък

    13 0 Отговор
    Тоя и без татусите си е бил грозен

    14:50 16.08.2025

  • 4 Тома

    10 2 Отговор
    Бати Бойко тиквата може да каже същото след Симитли

    14:52 16.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Напомнящ

    8 1 Отговор
    Напълно в унисон с поговорката "Луд умора няма"! Отвратително гадно е възприятието на този образ,който положително не е наред с главата! А твърдението,че е най-най не е вярно,защото има една друга луда,която също е вапцана цялата и тверди,че е най-татуирания човек на Планетата,канеше се да кандидатства за "ГИНЕС"! Много версии е наспорил Господ между нас!!!

    15:20 16.08.2025

  • 8 Хехе

    2 1 Отговор
    Такива, като този боклук, трябва директно, с куршум, между очите. Без много приказки и айде.

    Коментиран от #10

    15:42 16.08.2025

  • 9 в кратце

    3 0 Отговор
    Идиотизъм до Луната!

    15:45 16.08.2025

  • 10 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хехе":

    Случайно , да ти е хрумвало , че освен концертите на Веско Маринов , друсането на гюбеци под съпровод на Славка Калчева , ходенето на море на Китен , дупарата на сервитьорката вечер в хоремага и анцузите ти , някой хора може да имат други други странности и различни от твойте възприятия за живота ....??!

    16:01 16.08.2025