Принц Уилям и Кейт Мидълтън се местят в нов дом на стойност 16 милиона британски лири

17 Август, 2025 07:42 540 7

Уилям и Кейт сами плащат за имота и ремонта му

Принц Уилям и Кейт Мидълтън се местят в нов дом на стойност 16 милиона британски лири - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Принцът и принцесата на Уелс - Уилям и Кейт, ще се преместят в нов дом в Уиндзор, предаде ДПА, цитирана от БТА. Кралската двойка с трите си деца - Джордж, Шарлот и Луи, ще се нанесе в жилище с осем спални. Имението е наречено "Форест лодж".

„Семейството ще се премести по-късно тази година", каза говорител на Кенсингтънския дворец.

Според британския вестник The Sun Уилям и Кейт сами плащат за имота и ремонта му, като по този начин избягват допълнителни разходи за данъкоплатците. Изданието съобщи, че вече са започнали малки ремонтни дейности в сградата, която е класифицирана като паметник на културата.

През 2001 г. имението претърпя реставрационни работи на стойност 1,5 милиона британски лири и беше пуснато на пазара за отдаване под наем за 15 000 британски лири на месец, отбелязва ДПА. Снимките, направени в дома по това време, показват, че имотът се отличава с оригинална каменна зидария, изящни корнизи и декорации по таваните.

В новото си жилище Уилям и Кейт няма да са далеч от настоящия им основен дом - "Аделейд котидж" в Уиндзор. Училището на децата им също е наблизо.

Принцът и принцесата на Уелс също така имат домове в Норфолк и в двореца Кенсингтън в Лондон.

Като наследник на британския престол, Уилям получи имение в Корнуол, земи, имоти и инвестиции на стойност над един милиард британски лири, когато баща му Чарлз стана крал.

The Sun изчислява, че "Форест лодж" ще струва около 16 милиона британски лири на свободния пазар. Имението е собственост на британския крал.


  • 1 дедо

    3 1 Отговор
    паразити

    07:44 17.08.2025

  • 2 Софи ламаринова

    2 0 Отговор
    Сиромаси са си горкичките.

    07:52 17.08.2025

  • 3 Хм.....

    3 0 Отговор
    Принцесата остарява преждевременно ! Значи принца не я качва достатъчно ! Не всичко е пари и къщи !

    Коментиран от #5

    07:53 17.08.2025

  • 4 Софи ламаринова

    1 0 Отговор
    Сиромаси са си горкичките.

    07:53 17.08.2025

  • 5 Принца

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хм.....":

    Качва иконома и готвачи.

    Коментиран от #6

    07:56 17.08.2025

  • 6 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Принца":

    А бе , да не му е опадала косата защото много му блъскат главъта у таблата...?!

    07:58 17.08.2025

  • 7 Кралски им работи!

    0 0 Отговор
    "Лодж" в превод означава "хижа", а "форест" - гора. "Котидж" най-често се превежд като "вила". Демек, местят се от вила "Аделайд" в горска хижа. Да не са сгазили лука, та кралят ги вади от вилата и ги праща в хижа?

    08:07 17.08.2025