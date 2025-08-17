Новини
Любопитно »
Софи Маринова се забавлява на хаус парти край морето (ВИДЕО)

17 Август, 2025 12:51 716 9

На същата маса се забавляваха и добре познати имена от жанра – Меди, Десита, Преслава, Селина и Криси

Софи Маринова се забавлява на хаус парти край морето (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Попфолк иконата Софи Маринова отново успя да привлече вниманието на почитателите си, но този път не с концерт или нов хит, а с танците си на хаус парти. В социалната мрежа TikTok се появиха клипове, на които певицата е заснета в популярно морско заведение, където ритмите не са чалга, а модерна хаус музика, пише woman.bg.

@_chalga_music #sofimarinova #medi #foryou #fyp ♬ original sound - Chalga Music


Маринова, която вече над двадесет години е сред най-разпознаваемите лица на попфолка, впечатли присъстващите с ефектна леопардова рокля и сияещо настроение. На същата маса се забавляваха и добре познати имена от жанра – Меди, Десита, Преслава, Селина и Криси. Звездната компания показа, че извън сцената изпълнителите умеят да се наслаждават на живота и в по-различна музикална среда.

@_chalga_music #medi #dessita #selina #foryou #fyp @medi ♬ original sound - Chalga Music


На видеата ясно се чува как певицата с ентусиазъм повтаря „Горе, горе, горе!“, докато вдига ръце и се слива с еуфорията на публиката. Този неподправен момент още веднъж доказва, че Софи не се страхува да покаже истинската си същност – далеч от прожекторите и клишетата за „звезден имидж“.

Кадрите предизвикаха множество коментари. Фенове и колеги изразиха възхищението си, като подчертаха, че чарът на Софи Маринова е именно в способността ѝ да бъде естествена и да се забавлява независимо от стила. „Тя е една от малкото, които могат да се чувстват свои хора навсякъде“, пишат почитатели. Други добавят, че присъствието ѝ носи позитивна енергия, която не може да бъде игнорирана.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 щурецъ

    6 0 Отговор
    Значи щом Софи Маринова се забавлява на хаус парти,вече й е време да изхвърли чалготиите и да запее хаус музика и диско-песни.Чалгите и кючеците да вървят в коша!

    12:55 17.08.2025

  • 2 НАПРЕД

    1 0 Отговор
    НАУКАТА Е СЛЪНЦЕ.Е ВЕЧЕ Е ТЪМА.

    12:58 17.08.2025

  • 3 Делю Хайдутин

    4 0 Отговор
    Хубава работа ама ц,ганск@

    12:58 17.08.2025

  • 4 МВР служител

    2 1 Отговор
    Много ще се забавлява като я удари критическата и като разбере, че освен лана нищо друго не правила и на никой не му пука за старата чанта освен на нападжии и данъчни

    13:01 17.08.2025

  • 5 няма такава държава

    5 0 Отговор
    Само с такива звИзди очината ще стане най-великата в света.

    13:04 17.08.2025

  • 6 Мутата

    3 0 Отговор
    Болимеуят

    13:04 17.08.2025

  • 7 БгТопИдиот🇧🇬

    2 0 Отговор
    Коя беше тази си ганка ?!?!

    13:11 17.08.2025

  • 8 Пустиняк

    0 0 Отговор
    Как па немА една боНба да думне тама...

    13:27 17.08.2025

  • 9 Турското знаме закачено

    0 0 Отговор
    на завесата, гюбеци и кючеци. Нямам нищо против тези веселби, но какво правят българите на такива концерти и харесват и играят тези маанета.

    13:29 17.08.2025