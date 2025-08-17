Софи Маринова се забавлява на хаус парти край морето (ВИДЕО)

Попфолк иконата Софи Маринова отново успя да привлече вниманието на почитателите си, но този път не с концерт или нов хит, а с танците си на хаус парти. В социалната мрежа TikTok се появиха клипове, на които певицата е заснета в популярно морско заведение, където ритмите не са чалга, а модерна хаус музика, пише woman.bg.

Маринова, която вече над двадесет години е сред най-разпознаваемите лица на попфолка, впечатли присъстващите с ефектна леопардова рокля и сияещо настроение.Звездната компания показа, че извън сцената изпълнителите умеят да се наслаждават на живота и в по-различна музикална среда.

На видеата ясно се чува как певицата с ентусиазъм повтаря „Горе, горе, горе!“, докато вдига ръце и се слива с еуфорията на публиката. Този неподправен момент още веднъж доказва, че Софи не се страхува да покаже истинската си същност – далеч от прожекторите и клишетата за „звезден имидж“.Фенове и колеги изразиха възхищението си, като подчертаха, че чарът на Софи Маринова е именно в способността ѝ да бъде естествена и да се забавлява независимо от стила. „Тя е една от малкото, които могат да се чувстват свои хора навсякъде“, пишат почитатели. Други добавят, че присъствието ѝ носи позитивна енергия, която не може да бъде игнорирана.