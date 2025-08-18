Денислава от "Игри на волята" показа стегната фигура и сочно дупе (СНИМКИ)

Бившата участничка в „Игри на волята“ и настояща звезда в онлайн формата „Къщата на инфлуенсърите“ Денислава отново предизвика буря в социалните мрежи, пише show.blitz.bg.
Русокосата красавица публикува серия от фотоси в личния си профил, с които показа завидна форма и горещо присъствие.
На един от кадрите Денислава акцентира върху задните си части, облечена в изрязан бански. Снимката моментално привлече вниманието и обра вълна от лайкове, а феновете не спестиха ласкавите си коментари за стегнатата ѝ фигура.
„Фурия“, „уникално тяло“ и „браво, запази форма и след Игрите“ бяха само част от реакциите, които получи инфлуенсърката. Мнозина подчертаха, че тя е пример за упоритост и дисциплина, след като е успяла да запази перфектни форми дори след тежките изпитания на телевизионното шоу.
Денислава, която е сред най-следените участници в новия онлайн риалити проект, очевидно знае как да поддържа интереса на аудиторията и да подгрява вниманието около себе си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
