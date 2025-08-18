Новини
„Фурия“, „уникално тяло“ и „браво, запази форма и след Игрите“ бяха само част от реакциите на последователите на инфлуенсърката

Денислава от "Игри на волята" показа стегната фигура и сочно дупе (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившата участничка в „Игри на волята“ и настояща звезда в онлайн формата „Къщата на инфлуенсърите“ Денислава отново предизвика буря в социалните мрежи, пише show.blitz.bg.

Русокосата красавица публикува серия от фотоси в личния си профил, с които показа завидна форма и горещо присъствие.

На един от кадрите Денислава акцентира върху задните си части, облечена в изрязан бански. Снимката моментално привлече вниманието и обра вълна от лайкове, а феновете не спестиха ласкавите си коментари за стегнатата ѝ фигура.


„Фурия“, „уникално тяло“ и „браво, запази форма и след Игрите“ бяха само част от реакциите, които получи инфлуенсърката. Мнозина подчертаха, че тя е пример за упоритост и дисциплина, след като е успяла да запази перфектни форми дори след тежките изпитания на телевизионното шоу.

Денислава, която е сред най-следените участници в новия онлайн риалити проект, очевидно знае как да поддържа интереса на аудиторията и да подгрява вниманието около себе си.


  • 1 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор
    Ясна е работата! Ясяка която си търси чичко паричко синплаща за ПР реклама и хоп - линк към портфолиото ѝ. Ако не е така, що не постнете Флора!? Тя вече е мултимилионерка от държавна субсидия.

    07:39 18.08.2025

  • 2 Продуктово позициониране

    0 0 Отговор
    Първо зарибява, а после ще пусне стегнати бутилирани сокчета онлайн.

    07:49 18.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Айе

    4 0 Отговор
    Пак реклама на евтино месо

    08:14 18.08.2025

  • 5 Иво

    3 0 Отговор
    Тази вече е 120 употреба, минала през кой ли не за ползване и хвърляне.

    08:23 18.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Трол

    0 0 Отговор
    Тази приятелка не беше ли от "Ергенът"?

    08:35 18.08.2025