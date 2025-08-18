Новини
Любопитно »
Меди и Десита вече не крият връзката си, снимаха ги в страстна целувка (ВИДЕО)

Меди и Десита вече не крият връзката си, снимаха ги в страстна целувка (ВИДЕО)

18 Август, 2025 09:42 843 7

  • меди-
  • десита-
  • връзка-
  • целувка-
  • слънчев бряг

Реакциите на феновете са смесени

Меди и Десита вече не крият връзката си, снимаха ги в страстна целувка (ВИДЕО) - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Слуховете за романтична връзка между фолк изпълнителите Меди и Десита получиха ново потвърждение. В социалните мрежи се появи видео, на което двамата се целуват по устата в популярно заведение в Слънчев бряг.

На кадрите Меди пуши пура и се държи самоуверено, докато Десита стои до него и го целува. По информация от сигурен източник, двамата вече живеят заедно и изглеждат щастливи.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Chalga (@_chalga_music)


Изпълнителката дори е обмисляла да напусне музикалния лейбъл на Галин, за да премине при своя партньор, но строгият ѝ договор с високи финансови неустойки я е спрял.

Реакциите на феновете са смесени. Някои приветстват новата двойка, отбелязвайки, че връзката на Меди с Десита е по-успешна от предишната му с Моника Валериева. Други обаче остро критикуват певицата, напомняйки ѝ за покойния Денис Теофиков и обвинявайки я, че твърде бързо е започнала нова връзка.

Въпреки полярните мнения, видеото затвърди впечатлението, че Меди и Десита вече не крият чувствата си и са готови да ги демонстрират публично.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АнтиЧалга

    7 1 Отговор
    Искаме СЕМ да забрани разпространението на чалгановини за чалгари и чалгопитеци. а българския съд да криминализира това деяние!

    Коментиран от #5

    09:49 18.08.2025

  • 2 Пич

    7 0 Отговор
    Може би не е необходимо да ни информирате за живота на ромеите защото никога не сме се интересували от живота на долната каста !

    09:51 18.08.2025

  • 3 Вместо да българизираме циганите,

    4 1 Отговор
    заради чалгата българите се циганизират. Благодарим ти, партийо любима!

    09:56 18.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сталин

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "АнтиЧалга":

    Това е политика на талмудистите които държат медиите ,да циганизират бялото население ,като на Запад негроизират белите

    10:04 18.08.2025

  • 6 Коста

    3 0 Отговор
    Кви са тез нещастници бе?

    10:08 18.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.