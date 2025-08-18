Меди и Десита вече не крият връзката си, снимаха ги в страстна целувка (ВИДЕО)

Слуховете за романтична връзка между фолк изпълнителите Меди и Десита получиха ново потвърждение. В социалните мрежи се появи видео, на което двамата се целуват по устата в популярно заведение в Слънчев бряг.
На кадрите Меди пуши пура и се държи самоуверено, докато Десита стои до него и го целува. По информация от сигурен източник, двамата вече живеят заедно и изглеждат щастливи.
Изпълнителката дори е обмисляла да напусне музикалния лейбъл на Галин, за да премине при своя партньор, но строгият ѝ договор с високи финансови неустойки я е спрял.
Реакциите на феновете са смесени. Някои приветстват новата двойка, отбелязвайки, че връзката на Меди с Десита е по-успешна от предишната му с Моника Валериева. Други обаче остро критикуват певицата, напомняйки ѝ за покойния Денис Теофиков и обвинявайки я, че твърде бързо е започнала нова връзка.
Въпреки полярните мнения, видеото затвърди впечатлението, че Меди и Десита вече не крият чувствата си и са готови да ги демонстрират публично.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АнтиЧалга
Коментиран от #5
09:49 18.08.2025
2 Пич
09:51 18.08.2025
3 Вместо да българизираме циганите,
09:56 18.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сталин
До коментар #1 от "АнтиЧалга":Това е политика на талмудистите които държат медиите ,да циганизират бялото население ,като на Запад негроизират белите
10:04 18.08.2025
6 Коста
10:08 18.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.