Светлана Гущерова отиде на море на каравана с бърз кредит

18 Август, 2025 14:46 2 352 18

Тази година обстоятелствата я поставили в трудна финансова ситуация

Светлана Гущерова отиде на море на каравана с бърз кредит - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Светлана Василева (бивша Гущерова) благодари на фирма за бързи кредити, които ѝ помогнали да отиде на море, както и да си плати тока в квартирата в Правец, пише в. "Уикенд". Блондинката сподели с последователите си в социалните мрежи една нетипична, но напълно искрена благодарност.

"Благодарение на фирма за бързи кредити успях да сбъдна мечтата си за лято край морето!“, написа тя под снимка от каравана на родното море.

Светлана не скри, че тази година обстоятелствата я поставили в трудна финансова ситуация, но услугата на компанията ѝ позволила бързо и лесно да планира почивката, от която така силно имала нужда. "Животът е прекалено кратък, за да не си позволиш малко слънце и релакс - дори и с помощта на кредит!“, допълни тя с намигване.

Някои от последователите ѝ я похвалиха за откровеността, а други се пошегуваха: "Ако и Светлана взима бърз кредит за море, какво остава за нас!“


Оценка 1.8 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Може

    19 0 Отговор
    Да е реклама на 45 г работничка, на море с каравана и 27288 деца. В търсене на нов Мечо

    14:50 18.08.2025

  • 2 Каква прекрасна мечта

    20 0 Отговор
    Милата бедна женица, имала си мечта да отиде на море (защото гущерчето никога не я е водил там) и посегнала към бързия кредит. Дано да е забърсала някой, който да и го плати. За някой хора морето е лукс, за други необходимост.

    14:51 18.08.2025

  • 3 Сила

    24 0 Отговор
    Колко бърз беше ...5,6 минути ??! Или още по бърз ....!???

    14:53 18.08.2025

  • 4 Юруш

    25 1 Отговор
    На промоцията! Тази пак е паднала на 200 лева.

    14:54 18.08.2025

  • 5 Бай Иван

    7 0 Отговор
    Братлеее, може да направи нещо за 1500 лв вместо да тегли кледит.

    15:03 18.08.2025

  • 6 Нема лошо

    13 1 Отговор
    Лапчо кебапчо 💦и на морето 🙈

    15:07 18.08.2025

  • 7 Епа яко

    11 0 Отговор
    С едната ръка ще друса количката а с другата ръка ще друса фалоса.

    15:13 18.08.2025

  • 8 Момент

    5 1 Отговор
    Нека го преместя. Такаааа, слушам я кака Светлана.

    15:17 18.08.2025

  • 9 А децата

    7 0 Отговор
    на кого ги теслеми , на майка си ? Тя ги отгледа всичките , от тая чалъмите !

    15:17 18.08.2025

  • 10 От ясно, по-ясно

    15 0 Отговор
    Това е чиста, платена реклама на бързите кредити! Дали са ѝ кинти.
    А вие в никакъв случай не се лъжете да взимате такива!

    15:18 18.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Соваж бейби

    6 1 Отговор
    В каравана на море е отвратително, виждала съм ги горките туристи с каравани са скрити в един паркинг специално за това не по главна улица и чакат на опашка в обществена тоалетна с робот клетки измива автоматично след всеки човек и баня влизат се къпят накрая на плажната ивица ,супер неудобно е това караваната и нехигиенично тоалетните също почивка като житан .Ако нямам възможност някой ден всичко се случва като тази например как падна от високо ама не бих отишла ,предпочитам си седя в къщи и без кредити.

    Коментиран от #14

    15:28 18.08.2025

  • 13 Направо

    4 0 Отговор
    ми се къса сърцето от умиление

    15:43 18.08.2025

  • 14 Права

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Соваж бейби":

    Си , но знаеш ли кое е куриозно? Тук го правят доста хора с пари. Не ги разбирам!

    Коментиран от #16

    15:46 18.08.2025

  • 15 немо

    3 0 Отговор
    ЗА нула време ще върне кредита като из4ука някой и друг загорял меракрия

    15:55 18.08.2025

  • 16 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Права":

    Ако имат достатъчно пари да задели защо не си купи имот на морето ,дори и малко апартаментче като нас .Ние го смятяхме дето да давам пари за хотели или нощувки ,екскурзии си купихме .Не сме богати тази година не сме излизали в чужбина правя лек ремонт ,не можем си го позволим ама цяло лято съм си в апартамента на морето ,пари за къща нямаме за втора къща не можем си позволим данъка на апартамента ми е колкото за къщата в селенията кога се прибера плача комбайни,крави ,слънчогледи,...няма море и палми пълна депресия заради старците още сме тука не дават да продадем и си махнем от тука внуците да били на близо и да има кой да им помага вечния скандал 2 часа не са много ако се преместим да прихождаме до селенията ама

    Коментиран от #18

    16:04 18.08.2025

  • 17 Хаха

    0 0 Отговор
    Затова ли се развали времето и застудя днес.

    16:21 18.08.2025

  • 18 Вземи

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Соваж бейби":

    Мъжа и децата и бягайте ! Старчоците постепенно ще ви обгърнат като отровен бръшлян , който ще ви вземе жизнените сили !

    16:23 18.08.2025