Светлана Василева (бивша Гущерова) благодари на фирма за бързи кредити, които ѝ помогнали да отиде на море, както и да си плати тока в квартирата в Правец, пише в. "Уикенд". Блондинката сподели с последователите си в социалните мрежи една нетипична, но напълно искрена благодарност.
"Благодарение на фирма за бързи кредити успях да сбъдна мечтата си за лято край морето!“, написа тя под снимка от каравана на родното море.
Светлана не скри, че тази година обстоятелствата я поставили в трудна финансова ситуация, но услугата на компанията ѝ позволила бързо и лесно да планира почивката, от която така силно имала нужда. "Животът е прекалено кратък, за да не си позволиш малко слънце и релакс - дори и с помощта на кредит!“, допълни тя с намигване.
Някои от последователите ѝ я похвалиха за откровеността, а други се пошегуваха: "Ако и Светлана взима бърз кредит за море, какво остава за нас!“
Светлана Гущерова отиде на море на каравана с бърз кредит
18 Август, 2025 14:46 2 352 18
Тази година обстоятелствата я поставили в трудна финансова ситуация
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Може
14:50 18.08.2025
2 Каква прекрасна мечта
14:51 18.08.2025
3 Сила
14:53 18.08.2025
4 Юруш
14:54 18.08.2025
5 Бай Иван
15:03 18.08.2025
6 Нема лошо
15:07 18.08.2025
7 Епа яко
15:13 18.08.2025
8 Момент
15:17 18.08.2025
9 А децата
15:17 18.08.2025
10 От ясно, по-ясно
А вие в никакъв случай не се лъжете да взимате такива!
15:18 18.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Соваж бейби
Коментиран от #14
15:28 18.08.2025
13 Направо
15:43 18.08.2025
14 Права
До коментар #12 от "Соваж бейби":Си , но знаеш ли кое е куриозно? Тук го правят доста хора с пари. Не ги разбирам!
Коментиран от #16
15:46 18.08.2025
15 немо
15:55 18.08.2025
16 Соваж бейби
До коментар #14 от "Права":Ако имат достатъчно пари да задели защо не си купи имот на морето ,дори и малко апартаментче като нас .Ние го смятяхме дето да давам пари за хотели или нощувки ,екскурзии си купихме .Не сме богати тази година не сме излизали в чужбина правя лек ремонт ,не можем си го позволим ама цяло лято съм си в апартамента на морето ,пари за къща нямаме за втора къща не можем си позволим данъка на апартамента ми е колкото за къщата в селенията кога се прибера плача комбайни,крави ,слънчогледи,...няма море и палми пълна депресия заради старците още сме тука не дават да продадем и си махнем от тука внуците да били на близо и да има кой да им помага вечния скандал 2 часа не са много ако се преместим да прихождаме до селенията ама
Коментиран от #18
16:04 18.08.2025
17 Хаха
16:21 18.08.2025
18 Вземи
До коментар #16 от "Соваж бейби":Мъжа и децата и бягайте ! Старчоците постепенно ще ви обгърнат като отровен бръшлян , който ще ви вземе жизнените сили !
16:23 18.08.2025