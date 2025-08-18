Новини
Катрин Зита-Джоунс: „Да притежаваш четири имота – не е показно, удобно е.“

18 Август, 2025

Актрисата признава, че харчи разумно за ежедневни дрехи, но се отдава на любов към винтидж мода, има внушителна колекция от чанти Fendi Baguette

Катрин Зита-Джоунс: „Да притежаваш четири имота – не е показно, удобно е.“ - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Катрин Зита-Джоунс (55 г.) отрече, че има прекалено разточителен начин на живот, въпреки че тя и съпругът ѝ, Майкъл Дъглас, притежават четири жилища – две в Ню Йорк, едно в Канада и едно в Испания. В интервю за The Sunday Times тя каза:

„Знам, че звучи като живот на висока скорост, и обичам да ме заобикаля красотата, но не е прекалено – много е удобно.“

Тя признава, че харчи разумно за ежедневни дрехи, но се отдава на любов към винтидж мода – особено обожава класически Yves Saint Laurent, и съобщи, че има внушителна колекция от чанти Fendi Baguette.

Зита-Джоунс и Дъглас пазят своите Оскари в различни домове – „в къщата извън града и в апартамента в Ню Йорк“ – с усмивка добавяйки, че това е „в случай на флирт между наградите“.

Двойката е заедно от 2000 г. и има две деца – дъщеря Кари (22 г.) и син Дилън (25 г.). Връзката им се характеризира с уважение към личното пространство и откритост: „Не се вглеждаме в глупостите, които пишат за нас... споделяме независим дух и сме много сходни – родени на един и същ ден, само с 25 години разлика.“

Майкъл Дъглас, вече на 80 г., е обявил намерението си да се оттегли от актьорството. Зита-Джоунс отбелязва, че той „си е заслужил почивката“, но уточнява, че „пенсията“ за него е гъвкав концепт – все пак планира да играе повече голф.


