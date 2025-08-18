Катрин Зита-Джоунс: „Да притежаваш четири имота – не е показно, удобно е.“

Актрисата Катрин Зита-Джоунс (55 г.) отрече, че има прекалено разточителен начин на живот, въпреки че тя и съпругът ѝ, Майкъл Дъглас, притежават четири жилища – две в Ню Йорк, едно в Канада и едно в Испания. В интервю за The Sunday Times тя каза:
„Знам, че звучи като живот на висока скорост, и обичам да ме заобикаля красотата, но не е прекалено – много е удобно.“
Тя признава, че харчи разумно за ежедневни дрехи, но се отдава на любов към винтидж мода – особено обожава класически Yves Saint Laurent, и съобщи, че има внушителна колекция от чанти Fendi Baguette.
Зита-Джоунс и Дъглас пазят своите Оскари в различни домове – „в къщата извън града и в апартамента в Ню Йорк“ – с усмивка добавяйки, че това е „в случай на флирт между наградите“.
Двойката е заедно от 2000 г. и има две деца – дъщеря Кари (22 г.) и син Дилън (25 г.). Връзката им се характеризира с уважение към личното пространство и откритост: „Не се вглеждаме в глупостите, които пишат за нас... споделяме независим дух и сме много сходни – родени на един и същ ден, само с 25 години разлика.“
Майкъл Дъглас, вече на 80 г., е обявил намерението си да се оттегли от актьорството. Зита-Джоунс отбелязва, че той „си е заслужил почивката“, но уточнява, че „пенсията“ за него е гъвкав концепт – все пак планира да играе повече голф.
1 Никакъв проблем
Коментиран от #5
15:27 18.08.2025
2 Елизабет Цветанова
Коментиран от #4
15:27 18.08.2025
3 Финансист
Коментиран от #6, #7
15:28 18.08.2025
4 Запознат
До коментар #2 от "Елизабет Цветанова":А бе ти полковнишки кахър я изчезвай долен кахърльок ✡️🤣😃🥳🥳💯
15:29 18.08.2025
5 у барцилона
До коментар #1 от "Никакъв проблем":у гръцко у дубаи
15:38 18.08.2025
6 кофти ФИНАНСИСТ СИ
До коментар #3 от "Финансист":ТВА ЩЕ БЪДАТ НАИ УЯЗВИМИТЕ ИМОТИ
15:40 18.08.2025
7 Оги
До коментар #3 от "Финансист":А при удар от метеорит?
16:18 18.08.2025
8 Абе
16:23 18.08.2025