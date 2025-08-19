Новини
Фалшив Джъстин Бийбър измами цял нощен клуб в Лас Вегас, че е певецът (СНИМКИ+ВИДЕО)

19 Август, 2025 16:59 798 2

След като бил разкрит обаче на имитатора му било забранено да влиза във верига хотели

Фалшив Джъстин Бийбър измами цял нощен клуб в Лас Вегас, че е певецът (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Мъж беше изгонен и получил забрана за достъп до верига хотели и курорти, след като заблуди управата на нощния клуб XS в Лас Вегас, представяйки се за Джъстин Бийбър и дори се качи на сцената под името на поп звездата. Случаят, разиграл се през уикенда, беше потвърден от представители на Wynn Resorts, които обявиха, че след като измамата била разкрита, мъжът е бил изведен от комплекса и отстранен за постоянно от всички имоти на веригата.

Измамникът и негови съучастници организирали сложна схема, за да убедят екипа на клуба, че действително посрещат канадския изпълнител. След успешната заблуда, той бил допуснат до сцената в XS, където гостите на клуба реагирали възторжено, вярвайки, че присъстват на участие на истинския Бийбър. Популярният диджей Gryffin, който работи в клуба през въпросната вечер, също разказа за случая в социалните мрежи, като призна, че първоначално и самият той се е подвел.

Видеокадри показват как двойникът на певеца позира с фенове, докато неразкритият още измамник се радва на вниманието. След известно време персоналът на заведението се усетил и измамникът бил изведен извън обекта и му е наложена постоянна забрана да влиза в хотели и клубове от веригата.

Джъстин Бийбър е във фокуса на медийното внимание през последните месеци – не само с новия си албум Swag, но и с притеснителните публикации в мрежата, които разбуждаха тревогата на феновете му, както и заради слухове, че бракът му с Хейли Бийбър върви към разпад.

Миналата година Джъстин Бийбър продаде правата върху музикалния си каталог за 200 милиона долара. Последният му албум преди Swag – Justice (2021), получи положителни отзиви и поредица от хитове в класациите, сред които Peaches, Holy, Anyone и Ghost.


  • 1 Нафърфорий

    0 0 Отговор
    Докато има балъци ще има тарикати

    18:07 19.08.2025

  • 2 има много измамници

    0 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския.Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.

    18:16 19.08.2025