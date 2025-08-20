18-годишен порно модел се подигра на работещите жени: "Мразете ме, но печеля!"

Новата звезда на OnlyFans Лил Тей критикува жените над 25 години, които трябва да работят, съобщава Page Six.
В ново видео 18-годишното момиче заяви, че наемната работата може да се счита за признак на провал и призова жените да се присъединят към платформата за възрастни. „Ако си над 25 години и все още работиш от 9:00 до 17:00 часа, си губеща“, каза Тей.
Порно моделът твърди, че е спечелила над милион долара в рамките на часове след създаването на профил в OnlyFans. „Кого го е грижа какво мислят другите хора? Пусни линк като мен и печели пари“, продължи тя, добавяйки, че семейството ѝ се е „отрекло“ от нея заради този избор. Тей критикува и традиционното образование: „Харвард никога нямаше да ми помогне да печеля осемцифрена сума. Затова се отказах и започнах да споделям линкове към моите видеоклипове.“
Лил Тей създаде профил в платформата за възрастни на 29 юли, в деня, в който навърши 18 години. Преди това тя анонсира предстоящата си поява в OnlyFans сред своите абонати в продължение на седмица. На 3 август тя показа скрийншотове на рекордните си приходи. Това предизвика дебат за етиката на поведението ѝ. „Мразете ме колкото искате, но Лил Тей печели“, коментира тя успеха си във видео обръщение към феновете.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лена Бориславова
10:45 20.08.2025
2 Факт
10:45 20.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 От село
10:49 20.08.2025
5 от друг ъгъл
10:50 20.08.2025
6 Пич
Извод - едните мечтаят да се издържат със саксофони , другите с продажба на наркотици или подобни !
10:50 20.08.2025
7 Тони
10:53 20.08.2025
8 Всеки печели както може.
10:53 20.08.2025
9 ⁰⁰⁰⁰⁰
Коментиран от #11
10:54 20.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 6135
До коментар #9 от "⁰⁰⁰⁰⁰":Ще бъде голям майтап ако някои зевзеци-хакерчета влезнат там и публикуват базата данни на клиентите!
10:57 20.08.2025
12 Един
10:59 20.08.2025
13 Сталин
11:06 20.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 вехтия
11:07 20.08.2025
16 Елизабет Цветанова вехтушарката
11:09 20.08.2025
17 Ха ха
11:13 20.08.2025
18 Не сте прави!
Това да ти разпарят всеки ден за@ника с тежкокалибрвна ,,артилерия" да не би да е лесна работа ..?;
Даже трябва НОИ да и присъди ,,Първа Категория Труд...като на Миньорите..
!
11:25 20.08.2025
19 таксиджия 🚖
Може да е спечелила $1млн, но те са от договора за реклама на сайта, а не от абонатите. Тези скрийншоти се манипулират за минути.
И помислите - не е в нейн интерес да има други 18 годишни, защото ще и откраднат абонати, следователно ще ѝ паднат доходите. Прави реклама на онлифенс това е!
Коментиран от #20
11:25 20.08.2025
20 таксиджия 🚖
До коментар #19 от "таксиджия 🚖":Е сега потърсих и не намерих нито едно пуурно с тази! Абсурд е твърдението, че е направила $1млн за седмица от абонатите си. Без да е ясно какви са видеата какво прави, само стриптийз ли, ганг банг, хард сеекс ли!? То има отдавна момичета на 20 които правят тези неща, тя с какво е по-различна!? И снимката ссщъс ветрило от банкноти е точно в стил реклама на бърз курс за забогатяване каквито бяха актуални 2020 по Ковидо.
11:40 20.08.2025
21 Някой
2. Това ще я преследва до края на живота и. И какво ще е отношението на хората към нея;
3. Когато поостарее и не е привлекателна какво ще прави?
4. Реално са публични проститутки.
11:43 20.08.2025
22 Ейй
11:51 20.08.2025