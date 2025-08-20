Новини
18-годишен порно модел се подигра на работещите жени: "Мразете ме, но печеля!"

20 Август, 2025 10:43 1 913 22

  • лил тей-
  • порно модел-
  • onlyfans-
  • печели

„Ако си над 25 години и все още работиш от 9:00 до 17:00 часа, си губеща“, каза Тей

18-годишен порно модел се подигра на работещите жени: "Мразете ме, но печеля!" - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Новата звезда на OnlyFans Лил Тей критикува жените над 25 години, които трябва да работят, съобщава Page Six.

В ново видео 18-годишното момиче заяви, че наемната работата може да се счита за признак на провал и призова жените да се присъединят към платформата за възрастни. „Ако си над 25 години и все още работиш от 9:00 до 17:00 часа, си губеща“, каза Тей.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от LIL TAY (@liltay)


Порно моделът твърди, че е спечелила над милион долара в рамките на часове след създаването на профил в OnlyFans. „Кого го е грижа какво мислят другите хора? Пусни линк като мен и печели пари“, продължи тя, добавяйки, че семейството ѝ се е „отрекло“ от нея заради този избор. Тей критикува и традиционното образование: „Харвард никога нямаше да ми помогне да печеля осемцифрена сума. Затова се отказах и започнах да споделям линкове към моите видеоклипове.“

Лил Тей създаде профил в платформата за възрастни на 29 юли, в деня, в който навърши 18 години. Преди това тя анонсира предстоящата си поява в OnlyFans сред своите абонати в продължение на седмица. На 3 август тя показа скрийншотове на рекордните си приходи. Това предизвика дебат за етиката на поведението ѝ. „Мразете ме колкото искате, но Лил Тей печели“, коментира тя успеха си във видео обръщение към феновете.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лена Бориславова

    23 2 Отговор
    Аматьорка....

    10:45 20.08.2025

  • 2 Факт

    19 2 Отговор
    Значи работи в медия!

    10:45 20.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 От село

    8 3 Отговор
    Що бе ття не е ли работно момиче.

    10:49 20.08.2025

  • 5 от друг ъгъл

    36 1 Отговор
    Така се почва и често се свършва със спринцовка в ръката в някоя мръсна улипка между кофите с боклук!

    10:50 20.08.2025

  • 6 Пич

    41 0 Отговор
    Малоумието на подрастващите е безкрайно! Скоро бях в компания на двадесет+ годишни , където един кифльок каза че се гордее защото досега няма и един работен ден ! Едно кифле отговори - Еха , колко яко , ти си точно както мене !
    Извод - едните мечтаят да се издържат със саксофони , другите с продажба на наркотици или подобни !

    10:50 20.08.2025

  • 7 Тони

    29 0 Отговор
    Тази наистина ли е на 18 години? Изглежда на 35. А, ако доживее до 35 вероятно ще изглежда като баба, с кило грим и съответните силиконово-ботоксови подобрения.

    10:53 20.08.2025

  • 8 Всеки печели както може.

    7 4 Отговор
    Щом има кой да я гледа и плаща, нека печели момичето. Огромно количество хора, много от които са аматьори, правят допълнителни доходи с порно. Пазарът е огромен и всеки ден изгряват нови звезди с продукти за всеки вкус.

    10:53 20.08.2025

  • 9 ⁰⁰⁰⁰⁰

    19 2 Отговор
    Мъжете, които плащат за OnlyFans заслужават публично унижение.

    Коментиран от #11

    10:54 20.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 6135

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "⁰⁰⁰⁰⁰":

    Ще бъде голям майтап ако някои зевзеци-хакерчета влезнат там и публикуват базата данни на клиентите!

    10:57 20.08.2025

  • 12 Един

    13 2 Отговор
    Лошо няма. Това е добро начало. Въпроса е: Какъв ще е краят!

    10:59 20.08.2025

  • 13 Сталин

    16 1 Отговор
    Парцал

    11:06 20.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 вехтия

    7 1 Отговор
    таз мома и без пари,ще е съгласна да се чекне

    11:07 20.08.2025

  • 16 Елизабет Цветанова вехтушарката

    2 4 Отговор
    Търся чернокож мъж да ме издържа и да ми спуква гьона всеки ден 💯🤣🥳😃

    11:09 20.08.2025

  • 17 Ха ха

    0 2 Отговор
    Удри бе кучк@@

    11:13 20.08.2025

  • 18 Не сте прави!

    3 0 Отговор
    Че и тя ,,работи"... и то -здраво!
    Това да ти разпарят всеки ден за@ника с тежкокалибрвна ,,артилерия" да не би да е лесна работа ..?;
    Даже трябва НОИ да и присъди ,,Първа Категория Труд...като на Миньорите..
    !

    11:25 20.08.2025

  • 19 таксиджия 🚖

    7 0 Отговор
    Лъже! Това е като рекламите на Теми. Сайта онлифенс плащат на тази, за да подлъгва 18 годишни да снимат пуурно и да ползват платформата. Целият сайт съществува именно, заради младите момичета, които правят хард сеекс.

    Може да е спечелила $1млн, но те са от договора за реклама на сайта, а не от абонатите. Тези скрийншоти се манипулират за минути.

    И помислите - не е в нейн интерес да има други 18 годишни, защото ще и откраднат абонати, следователно ще ѝ паднат доходите. Прави реклама на онлифенс това е!

    Коментиран от #20

    11:25 20.08.2025

  • 20 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "таксиджия 🚖":

    Е сега потърсих и не намерих нито едно пуурно с тази! Абсурд е твърдението, че е направила $1млн за седмица от абонатите си. Без да е ясно какви са видеата какво прави, само стриптийз ли, ганг банг, хард сеекс ли!? То има отдавна момичета на 20 които правят тези неща, тя с какво е по-различна!? И снимката ссщъс ветрило от банкноти е точно в стил реклама на бърз курс за забогатяване каквито бяха актуални 2020 по Ковидо.

    11:40 20.08.2025

  • 21 Някой

    1 0 Отговор
    1. Ако последват съвета и, то ще и се появи конкуренция и тя ще печели по-малко. Реално само може да го казва като блъф, за да се популяризира;
    2. Това ще я преследва до края на живота и. И какво ще е отношението на хората към нея;
    3. Когато поостарее и не е привлекателна какво ще прави?
    4. Реално са публични проститутки.

    11:43 20.08.2025

  • 22 Ейй

    0 2 Отговор
    Живот си живее момето хем кефа си праи хем пари печели и то какви пари.От това по яка комбинация има ли?

    11:51 20.08.2025