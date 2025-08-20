Деси Стоянова на 50 г.: Заедно да направим подарък с мисия и смисъл

Днес своя 50-и рожден ден празнува една от най-популярните лица на българската телевизия – Деси Стоянова.

Кариера

Стоянова е журналист с дългогодишен опит, позната на зрителите най-вече като водеща на предаването „Преди обед“ по bTV. Кариерата ѝ започва в печатните медии, а по-късно преминава към телевизията, където постепенно се утвърждава като един от най-разпознаваемите професионалисти на екрана.

През годините тя е интервюирала десетки родни и световни звезди, като винаги се стреми към баланса между актуалност и човешки истории.

Днес бившата тв водеща Деси Стоянова отново привлече вниманието към себе си с интересна кауза, с която се захванала. Ето какво написа тя в Instagram:



"50 години. Това са 18 263 дни. Всеки един от тях е имал своята роля, смисъл и неповторима значимост. Имало е дни на победи и дни на провали, дни на постижения и дни на разочарования, дни на вдъхновение, радости, болка и тъга. И всеки един от тях заслужава да бъде отбелязан.



Осемнайсет хиляди двеста шестдесет и третият ще е особено специален за мен. Не само, защото ще празнувам рожден ден, а защото ще е рожден ден с кауза.



Ако искате заедно да направим подарък с мисия и смисъл, можете да подкрепите каузата, която аз избрах да подкрепя – провеждането на спортните игри за деца с онкохематологични заболявания.



Деца от 7 до 16-годишна възраст ще се състезават в шест различни дисциплини - плуване, бягане, шах, стрелба с въздушна пушка, футбол, тенис на маса, от 19 до 22 септември в Панагюрище. И ще си тръгнат по-силни и по-вдъхновени.



Това е сметката на сдружението, по която всеки би могъл да преведе сума, която желае и може да си позволи да отдели. Знаете, всяка капка, всеки жест има значение.



Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания", IBAN:BG13FINV91501014721936 BIC: FINVBGSF; ПИБ АД"