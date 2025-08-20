Новини
Деси Стоянова на 50 г.: Заедно да направим подарък с мисия и смисъл

20 Август, 2025 12:44 723 1

  • деси стоянова-
  • рожден ден-
  • подарък-
  • казуза

"Можете да подкрепите каузата, която аз избрах да подкрепя – провеждането на спортните игри за деца с онкохематологични заболявания.", призовава рожденичката

Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес своя 50-и рожден ден празнува една от най-популярните лица на българската телевизия – Деси Стоянова.

Кариера

Стоянова е журналист с дългогодишен опит, позната на зрителите най-вече като водеща на предаването „Преди обед“ по bTV. Кариерата ѝ започва в печатните медии, а по-късно преминава към телевизията, където постепенно се утвърждава като един от най-разпознаваемите професионалисти на екрана.

През годините тя е интервюирала десетки родни и световни звезди, като винаги се стреми към баланса между актуалност и човешки истории.

Днес бившата тв водеща Деси Стоянова отново привлече вниманието към себе си с интересна кауза, с която се захванала. Ето какво написа тя в Instagram:

"50 години. Това са 18 263 дни. Всеки един от тях е имал своята роля, смисъл и неповторима значимост. Имало е дни на победи и дни на провали, дни на постижения и дни на разочарования, дни на вдъхновение, радости, болка и тъга. И всеки един от тях заслужава да бъде отбелязан.

Осемнайсет хиляди двеста шестдесет и третият ще е особено специален за мен. Не само, защото ще празнувам рожден ден, а защото ще е рожден ден с кауза.

Ако искате заедно да направим подарък с мисия и смисъл, можете да подкрепите каузата, която аз избрах да подкрепя – провеждането на спортните игри за деца с онкохематологични заболявания.

Деца от 7 до 16-годишна възраст ще се състезават в шест различни дисциплини - плуване, бягане, шах, стрелба с въздушна пушка, футбол, тенис на маса, от 19 до 22 септември в Панагюрище. И ще си тръгнат по-силни и по-вдъхновени.

Това е сметката на сдружението, по която всеки би могъл да преведе сума, която желае и може да си позволи да отдели. Знаете, всяка капка, всеки жест има значение.

Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания", IBAN:BG13FINV91501014721936 BIC: FINVBGSF; ПИБ АД"



  • 1 Деси

    4 2 Отговор
    Е много дейна защото силно и се прави нещо а не знае точно какво. Затова се хвърля насам натам , а всъщност много и се е..

    12:51 20.08.2025