Новини
Любопитно »
Служител на кралското семейство разкри връзка между Кейт Мидълтън и принц Хари

Служител на кралското семейство разкри връзка между Кейт Мидълтън и принц Хари

21 Август, 2025 07:17 1 753 8

  • грант харолд-
  • камердинер-
  • кралско семейство-
  • кейт мидълтън-
  • принц хари-
  • връзка

Според Грант Харолд връзката им не се е ограничавала само до семейни събирания или официални задължения

Служител на кралското семейство разкри връзка между Кейт Мидълтън и принц Хари - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

От години феновете на британското кралско семейство спекулират за личните отношения между членовете му. Отвъд официалните изяви и маханията от балкона, винаги е имало слухове за по-лични връзки – като тази между Кейт Мидълтън, сега принцеса на Уелс, и нейния зет принц Хари. Тази връзка отново е в центъра на вниманието благодарение на Грант Харолд, бивш кралски камердинер, който е служил в кралското домакинство в продължение на седем години, пише actualno.com.

В новата си книга с мемоари, озаглавена "Кралският камердинер: Моят забележителен живот в кралската служба“, Харолд споделя истории за приятелството между Кейт и Хари, което те са имали дълго преди Хари да се премести в Калифорния с Меган Маркъл, херцогиня на Съсекс.

Според Харолд, връзката им не се е ограничавала само до семейни събирания или официални задължения. Кейт и Хари често прекарвали време заедно насаме, когато принц Уилям отсъствал. "Той излизаше с Кейт“, пише Харолд в откъс, публикуван от The Telegraph. "Когато Уилям отсъстваше, Кейт и Хари правеха разни неща заедно.“

Какви "неща“? Нищо необичайно. Харолд описва пазаруване и посещения в кръчми – малки, ежедневни излизания, които карали кралското семейство да се чувства като всички останали. Това ни напомня, че зад короните и церемониалните роли, кралското семейство някога е имало моменти от нормалния живот.

Динамиката отразявала и усилията на Уилям и Кейт да държат Хари близо. Както обяснява Харолд, те редовно го включвали в ежедневието си, знаейки, че животът в двореца може да бъде изолиращ.

"Това беше трио, което изглеждаше сплотено пред публиката, а зад кулисите връзката изглеждаше също толкова искрена."

"Сестрата, която никога не е имал“

Тази версия на събитията съвпада със собствените думи на Хари. През 2017 г. херцогът на Съсекс заяви, че Кейт е "сестрата, която никога не съм имал“. Тези думи рисуваха картина на топлота и доверие между тях, нещо, което оттогава е засенчено от дълбоките разриви в кралското семейство.

За феновете, които са наблюдавали разрива през последните няколко години, спомените на Харолд са почти горчиво-сладки. Те показват време, когато по-младите членове на кралското семейство излъчваха единство и дори се наслаждаваха на прости удоволствия като халба бира в кръчмата.

Днес тонът е съвсем различен. Докладите за напрегнати отношения и ограничена комуникация продължават да доминират в отразяването на монархията. Докато Уилям и Кейт остават в центъра на бъдещето на институцията, решението на Хари да се оттегли постави в светлината на прожекторите това, което е загубено.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фен на сидеров

    10 2 Отговор
    простотиите на "кралското семейство" не са от интересите на българите ! островната нация е обречена на забвение и военолюбивите им напъни са признак на това. скоро, скоро може да имат и мургав крал....

    07:22 21.08.2025

  • 2 Стара слава!

    8 1 Отговор
    Изостанал народ са англичаните, още вярват на кралчета и кралици крадци!

    07:25 21.08.2025

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 4 Отговор
    Значи Рижавия е правил трака-лака с бъдещата кралица...

    07:26 21.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Забелязал

    9 2 Отговор
    " малки, ежедневни неща, които карали кралското семейство да се чувства като всички останали " ?! Менкат си балдъзите , като всички останали във Великобритания . Палави принцове , бе !

    07:30 21.08.2025

  • 6 Пояснение

    7 0 Отговор
    Братът на съпруга на една жена е неин “девер”.
    Сестрата на съпруга на една жена е нейна “зълва”.
    Братът на съпругата на един мъж негов е “шурей”.
    Сестрата на съпругата на един мъж е негова “балдъза”
    “Зет” е приходящ мъж в семейството.Майката на съпругата му е “тъща”, а баща и е “тъст”.
    “Снаха” е приходяща жена в семейството. Майката на съпруга е “свекърва”, а баща му е “свекър”.
    Съпругите на двама братя са “етърви”.
    Съпрузите на две сестри са “баджанаци”.
    “Леля” е сестра на таткото или майката на децата.
    “Вуйчо” е съпругът на лелята, също и братът на майката на децата.
    “Чичо” е братът на бащата на децата, неговата съпруга е “стринка” за децата.
    Тези понятия вече не са познати на младите.
    Не е лошо да се знаят, все пак са традиционни обръщения в старото патриархално българско семейство. В различни райони има специфични местни понятия за връзките в семейството.
    Благодаря за вниманието, на който му е било интересно да го прочете и да се позамисли..

    07:57 21.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Киноман

    0 0 Отговор
    Да не се окажат верни отровните стрели на ккралица Камила , която твърдеше , че Уйлям е стерилен... И тя знаела кой е бащата на малките принцове и принцеси , но ще го запази в тайна ...

    08:53 21.08.2025