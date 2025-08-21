Служител на кралското семейство разкри връзка между Кейт Мидълтън и принц Хари

От години феновете на британското кралско семейство спекулират за личните отношения между членовете му. Отвъд официалните изяви и маханията от балкона, винаги е имало слухове за по-лични връзки – като тази между Кейт Мидълтън, сега принцеса на Уелс, и нейния зет принц Хари. Тази връзка отново е в центъра на вниманието благодарение на Грант Харолд, бивш кралски камердинер, който е служил в кралското домакинство в продължение на седем години, пише actualno.com.
В новата си книга с мемоари, озаглавена "Кралският камердинер: Моят забележителен живот в кралската служба“, Харолд споделя истории за приятелството между Кейт и Хари, което те са имали дълго преди Хари да се премести в Калифорния с Меган Маркъл, херцогиня на Съсекс.
Според Харолд, връзката им не се е ограничавала само до семейни събирания или официални задължения. Кейт и Хари често прекарвали време заедно насаме, когато принц Уилям отсъствал. "Той излизаше с Кейт“, пише Харолд в откъс, публикуван от The Telegraph. "Когато Уилям отсъстваше, Кейт и Хари правеха разни неща заедно.“
Какви "неща“? Нищо необичайно. Харолд описва пазаруване и посещения в кръчми – малки, ежедневни излизания, които карали кралското семейство да се чувства като всички останали. Това ни напомня, че зад короните и церемониалните роли, кралското семейство някога е имало моменти от нормалния живот.
Динамиката отразявала и усилията на Уилям и Кейт да държат Хари близо. Както обяснява Харолд, те редовно го включвали в ежедневието си, знаейки, че животът в двореца може да бъде изолиращ.
"Това беше трио, което изглеждаше сплотено пред публиката, а зад кулисите връзката изглеждаше също толкова искрена."
"Сестрата, която никога не е имал“
Тази версия на събитията съвпада със собствените думи на Хари. През 2017 г. херцогът на Съсекс заяви, че Кейт е "сестрата, която никога не съм имал“. Тези думи рисуваха картина на топлота и доверие между тях, нещо, което оттогава е засенчено от дълбоките разриви в кралското семейство.
За феновете, които са наблюдавали разрива през последните няколко години, спомените на Харолд са почти горчиво-сладки. Те показват време, когато по-младите членове на кралското семейство излъчваха единство и дори се наслаждаваха на прости удоволствия като халба бира в кръчмата.
Днес тонът е съвсем различен. Докладите за напрегнати отношения и ограничена комуникация продължават да доминират в отразяването на монархията. Докато Уилям и Кейт остават в центъра на бъдещето на институцията, решението на Хари да се оттегли постави в светлината на прожекторите това, което е загубено.
6 Пояснение
Сестрата на съпруга на една жена е нейна “зълва”.
Братът на съпругата на един мъж негов е “шурей”.
Сестрата на съпругата на един мъж е негова “балдъза”
“Зет” е приходящ мъж в семейството.Майката на съпругата му е “тъща”, а баща и е “тъст”.
“Снаха” е приходяща жена в семейството. Майката на съпруга е “свекърва”, а баща му е “свекър”.
Съпругите на двама братя са “етърви”.
Съпрузите на две сестри са “баджанаци”.
“Леля” е сестра на таткото или майката на децата.
“Вуйчо” е съпругът на лелята, също и братът на майката на децата.
“Чичо” е братът на бащата на децата, неговата съпруга е “стринка” за децата.
Тези понятия вече не са познати на младите.
Не е лошо да се знаят, все пак са традиционни обръщения в старото патриархално българско семейство. В различни райони има специфични местни понятия за връзките в семейството.
Благодаря за вниманието, на който му е било интересно да го прочете и да се позамисли..
07:57 21.08.2025
