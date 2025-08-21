Новини
Любопитно »
Вдовицата на Иван Славков, дълбоко разстроена от смъртта на Тодор Славков, не празнува рождения си ден

21 Август, 2025

"Загубих двама близки хора и не ми е до празнуване.", казва Валя

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Имах тъжен рожден ден, на 8 август беше. Загубих двама близки хора и не ми е до празнуване. Не давам и интервюта, както знаете."

Това каза вдовицата на Иван Славков - Валя, която се съсипа от смъртта на Тодор Славков, но и от кончината на кума ѝ на сватбата с Батето - Огнян Радев. Той си отиде преди дни от инфаркт. Бизнесменът беше дългогодишен служител на оръжейната фирма от времето на соца "Кинтекс", председател на Асоциацията на производителите и вносителите на хранителни добавки в България, член на Съюз "Произведено в България". Валя работила във фирмите на Радев, преди да се омъжи за Батето, и двамата били много близки приятели.

И двете тъжни събития - самоубийството на Тодор Славков и смъртта на кума ѝ, дълбоко разстроили Валя. "Няма какво да кажа, благодаря за вниманието, всичко вече е казано", каза пред "България Днес" Валя.

Славкова е дете на дипломат и е родена в Рим, където живее до 6-годишна възраст. След това учи в Мексико и Аржентина и се прибира в България в края на четвърти клас. По времето на соца става манекенка в известната по това време модна къща "Валентина". Дефилира по модните подиуми 10 години. Първият ѝ съпруг е актьорът Ники Сотиров, от когото има дъщеря Ния. В момента тя прави кариера на психолог в Стокхолм. С Иван Славков се запознават през 1994 година на премиера на филм на Хачо Бояджиев. И оттогава са постоянно заедно.

"Тя е най-голямата ми любов", казва приживе Славков.


