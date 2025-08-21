Вдовицата на Иван Славков, дълбоко разстроена от смъртта на Тодор Славков, не празнува рождения си ден

Овен

Риби (20.02 - 20.03) Денят е тих и подреден, ако не бързате. Възможно е да усетите вдъхновение за грижа към тялото, дома или работата. Добре е да си съставите план, но без да се вкопчвате в резултата.

Водолей (21.01 - 19.02) Връзките са на фокус – възможно е да усетите ясно какво се е променило в динамиката с определен човек. Днес няма нужда от категоричност, а от уважение към чуждата истина. Слушайте повече, говорете по-малко.

Козирог (23.12 - 20.01) Интуицията ви е точна, особено по финансови и емоционални въпроси. Денят е подходящ за довършване на документи или разговори, които изискват внимание. Не бързайте – всяка дума има тежест.

Стрелец (23.11 - 22.12) Въображението ви търси простор, но не е време за действие – а за вдъхновение. Може да ви хрумне идея, която по-късно ще разгърнете. Оставете я да узрее в тишина.

Скорпион (24.10 - 22.11) Днес сте наблюдавани – не толкова буквално, колкото отговорно. Възможно е да завършите нещо важно и да си дадете момент на признание. Спокойствието и сдържаността ви правят силни.

Везни (24.09 - 23.10) Възможно е да се свържете с човек, който ви вдъхновява или подкрепя отдавна. Разговор или идея от миналото може отново да излезе на дневен ред, но с ново усещане. Бъдете отворени за споделяне.

Дева (24.08 - 23.09) Нещо дълбоко във вас се подготвя да приключи – със стил и без драма. Позволете си да се оттеглите от шумните теми. Денят е силен за медитация, уединение или изчистване на вътрешния план.

Лъв (24.07 - 23.08) Луната е във вашия знак, макар и невидима, и ви насърчава да се обърнете навътре. Денят не е за демонстрации, а за събиране на вътрешна сила. Може да откриете в себе си яснота, която отдавна чакате.

Рак (22.06 - 23.07) Финансовите и материалните теми може да излязат на преден план. Преценявайте спокойно и без излишни емоции – денят ви дава възможност за стабилност. Имате нужда от малко време за себе си.

Близнаци (22.05 - 21.06) Думите ви са внимателно премерени и имат значение. Използвайте момента, за да споделите нещо истинско – към близък човек или към себе си. Силата ви днес е в деликатния изказ и искреното намерение.

Телец (21.04 - 21.05) Тихият ритъм на деня ви подсеща, че не всичко трябва да бъде изразено веднага. Семейните теми се нареждат от само себе си, ако подходите с уважение. Възможно е нещо старо да приключи с лекота.