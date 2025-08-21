Падна секс рекордът на Бони Блу - Лили Филипс преспа с 1113 мъже за 12 часа

Моделът на OnlyFans Лили Филипс е надминала порнозвездата Бони Блу по брой сексуални партньори, съобщи The Tab.
Според изчисленията на изданието, броят на сексуалните партньори на Лили Филипс е надхвърлил две хиляди. В началото на годината той се е оценявал на 500-1000 души, но през юли порно моделът организира секс маратон и спа с 1113 мъже за 12 часа.
Бони Блу организира подобен секс маратон още през януари. След него тя каза, че броят на сексуалните ѝ партньори наближава две хиляди, което е по-малко от това на Лили Филипс.
По-рано Бони Блу заяви, че Лили Филипс е откраднала идеята ѝ. Според нея, още през 2024 г. тя е казала на съперничката си, че иска да счупи световния рекорд за брой сексуални партньори на ден.
До коментар #6 от "в кратце":Девственик ! 80% от жените след 35-40 искат здраво бичене като в старото германско порно ! Па ти си мириши...
До коментар #8 от "Тоя па":Те и 20 годишните така го харесват - грубо и здраво, да плющи. Не го знам тоя дали въобще е правил нещо със момиче или само си фантазира. Може гаджето му да е програмистка, тия не стават за нищо!
Защото Лили си направи поредица от пластични операции и сега е грозна. Инжектира си мазнини във задните части 🍑, стана отврат. Каза че я мързи да тренира фитнес и затова прави пластични операции. Мърла! Бони не я мързи и има перфектно тяло със редовни тренировки и адекватно хранене.
До коментар #25 от "Госあ":...грозен,кривонос крокодил е...
