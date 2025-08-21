Новини
Любопитно »
Падна секс рекордът на Бони Блу - Лили Филипс преспа с 1113 мъже за 12 часа

Падна секс рекордът на Бони Блу - Лили Филипс преспа с 1113 мъже за 12 часа

21 Август, 2025 09:11 1 800 33

  • бони блу-
  • лили филипс-
  • порно-
  • секс рекорд

Броят на сексуалните партньори на Лили Филипс е надхвърлил две хиляди

Падна секс рекордът на Бони Блу - Лили Филипс преспа с 1113 мъже за 12 часа - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Моделът на OnlyFans Лили Филипс е надминала порнозвездата Бони Блу по брой сексуални партньори, съобщи The Tab.


Според изчисленията на изданието, броят на сексуалните партньори на Лили Филипс е надхвърлил две хиляди. В началото на годината той се е оценявал на 500-1000 души, но през юли порно моделът организира секс маратон и спа с 1113 мъже за 12 часа.

Бони Блу организира подобен секс маратон още през януари. След него тя каза, че броят на сексуалните ѝ партньори наближава две хиляди, което е по-малко от това на Лили Филипс.

По-рано Бони Блу заяви, че Лили Филипс е откраднала идеята ѝ. Според нея, още през 2024 г. тя е казала на съперничката си, че иска да счупи световния рекорд за брой сексуални партньори на ден.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да Не

    23 0 Отговор
    Голямо спане е паднало!!!

    09:12 21.08.2025

  • 2 Леле

    32 3 Отговор
    Западният ротшилдов режим кърти с ценностите си.

    09:13 21.08.2025

  • 3 Промиване на мозъци

    20 3 Отговор
    Човек, който чете западните "медии" на западния пропаганден апарат е по-неосведомен от хората, които изобщо не четат медии.

    09:14 21.08.2025

  • 4 Епааа

    19 3 Отговор
    Яко ! На едната вътрешностите са и като варени макарони , на другата като варена юфка ! Но ние предпочитаме месо - още живо и стегнато !

    09:15 21.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 в кратце

    8 5 Отговор
    Това,тяхното не е спане,а боц-боц с пишлеме. За да спиш с мъж,трябва да се гушнеш в него и да затвориш очи.Той ще те гали и наслаждава на мекотата,нежността ти и ароматите,които оцветяват пространството около вас.

    Коментиран от #8

    09:20 21.08.2025

  • 7 Ко речи?

    12 0 Отговор
    Единственият вариант за подобряване на рекорда е да им го бутат по два наведнъж.

    09:21 21.08.2025

  • 8 Тоя па

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "в кратце":

    Девственик ! 80% от жените след 35-40 искат здраво бичене като в старото германско порно ! Па ти си мириши...

    Коментиран от #10

    09:23 21.08.2025

  • 9 бай Онзи

    8 0 Отговор
    С или без изцъркване е церемонията?

    09:23 21.08.2025

  • 10 таксиджия 🚖

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тоя па":

    Те и 20 годишните така го харесват - грубо и здраво, да плющи. Не го знам тоя дали въобще е правил нещо със момиче или само си фантазира. Може гаджето му да е програмистка, тия не стават за нищо!

    09:26 21.08.2025

  • 11 ...

    6 3 Отговор
    Да не се учудваме, че идва трета световна после... Всички страдания си заслужаваме.

    09:27 21.08.2025

  • 12 Новичок

    0 0 Отговор
    А чефу добре ли е ???

    09:27 21.08.2025

  • 13 гост

    4 0 Отговор
    Пада се по 38,8 СЕКУНДИ НА ЧОВЕК! Ега ти бързаците !

    09:28 21.08.2025

  • 14 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 3 Отговор
    Моя рекорд е за 24 часа, 4500 римляни от Лом и околностите, там на дувара. Сега галъбарника ми е разпран като стар терлик Ø60 ми е. Сега ми знаят като Вальо самосвала!

    09:28 21.08.2025

  • 15 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Не ме интересува, за мен Бони Блу е номер 1

    Защото Лили си направи поредица от пластични операции и сега е грозна. Инжектира си мазнини във задните части 🍑, стана отврат. Каза че я мързи да тренира фитнес и затова прави пластични операции. Мърла! Бони не я мързи и има перфектно тяло със редовни тренировки и адекватно хранене.

    09:30 21.08.2025

  • 16 Някой

    6 0 Отговор
    Много ли хъркаха? В казармата ли е спала?

    09:32 21.08.2025

  • 17 Всякакъв коментар е излишен

    6 0 Отговор
    Жалко само ако тепърва ражда деца тая
    Ще излязат от там където хиляди са влизали
    Това е жалко

    09:34 21.08.2025

  • 18 таксиджия 🚖

    5 0 Отговор
    Ще помоля авторите на тези статии с рекорди, следеащия път да съобщят предварително за събитието, за да мога да си пусна отпуска, купя билет за участие и да се класирам и аз в това историческо дело! Защото пари за онлифенс не давам и научавам постфактум за делото.

    Благодаря!

    09:36 21.08.2025

  • 19 Иван Грозни

    2 0 Отговор
    Съберете тълпа и с големи 20 килограмови камъни връз главите им

    09:47 21.08.2025

  • 20 Иван Вазов

    2 0 Отговор
    Не си представям леглото, на което могат да се поберат 1113 мъже и една жена?!

    09:48 21.08.2025

  • 21 Пипи

    8 0 Отговор
    Много интригуваща и полезна статия. На тази журналя за подобни простотии ли и плащат?

    09:52 21.08.2025

  • 22 Д. Димов

    2 2 Отговор
    Браво на жената. Поне се знае от всички как си изкарва парите с труд. Не като нащо МВР Прокуратура Съд. А за Бою и Шиши да не говорим.

    09:52 21.08.2025

  • 23 Мими Кучева🐕

    4 2 Отговор
    Слабо!Лена може с повече.🌈💋🦃🛴🤣🖕

    09:53 21.08.2025

  • 24 Отходен канал

    3 0 Отговор
    След подобно нещо, туй нящо не е жена вече, а отходен канал

    09:57 21.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ван Дал

    2 0 Отговор
    Е това се казва трошачка на.... рекорди!

    10:02 21.08.2025

  • 27 Бравоооо

    4 0 Отговор
    Голяма новина. Учете ги така малките кифли какви рекорди да подобряват. Сигурно на тази рекордьорка и е станала като попски ръкав. 🤣

    10:04 21.08.2025

  • 28 Елементарно

    2 0 Отговор
    Сметката показа ,че всеки мъж е имал "контакт" с лилията на Лилито за 38,81 секунди! Явно са избирали мъжете по най-късо време за "изпразване" - ако изобщо са стигали до там ....

    10:04 21.08.2025

  • 29 Мурджо

    1 0 Отговор
    Цепката на тая е като велурена яка. Без грес и мас ще стърже по завоите.

    10:05 21.08.2025

  • 30 Стига

    4 1 Отговор
    С тези npocташки статии!

    10:06 21.08.2025

  • 31 Домакин

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Госあ":

    ...грозен,кривонос крокодил е...

    10:07 21.08.2025

  • 32 Анонимен

    0 0 Отговор
    Это ему кажеться!

    10:15 21.08.2025

  • 33 Я по сериозно!

    0 0 Отговор
    Като се тиряжират откровенни глупости и лъжи някой замисле ли се по колко време може да се отдели на всеки участник за да се зиредят 1113 мъже за 12 часа? Това са около 38-39 секунди без да се брои времето необходимо за смяна на партхьора. Ако условно приемем приемем 30 секуди, което като средно време е изключително малко за бъде възможно да бъде спазено от всички, остават едни 8-9 секунди за това, което някой нарича секс.

    10:21 21.08.2025