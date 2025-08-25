Опит за палеж във фризьорски салон завърши със сериозни изгаряния на тийнейджър и иск от 2 милиона долара (ВИДЕО)

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Денят изисква грижа към тялото и душата. Не се претоварвайте, особено следобед. Уроците на Сатурн и Нептун са активни – приемете това, което не можете да промените. Вечерта ще почувствате прилив на сила и обновление.

Водолей (21.01 - 19.02) Слънцето и Венера в огнен знак ви носят прилив на живот и вдъхновение. Възможно е напрежение в отношенията с авторитети, но не губете увереност. Вечерта е магична – свържете се с нещо, което ви вълнува истински.

Козирог (23.12 - 20.01) Работните теми продължават да бъдат водещи. Сутринта е продуктивна, но следобедът може да донесе напрежение в емоционалните очаквания. Потърсете перспектива. Венера в Лъв ще ви подкрепи да навлезете по-дълбоко в интимността.

Стрелец (23.11 - 22.12) Обърнете внимание на вътрешната си визия – какво искате да създадете? Денят ви подтиква към мечтаене и подреждане на плановете. Опозициите може да събудят съмнение, но вечерта ще ви върне вдъхновението. Венера в Лъв ще ви дари с повече романтика.

Скорпион (24.10 - 22.11) Денят ви предлага възможност за изчистване и яснота по дълбоки теми. Вечерта може да доведе до емоционално освобождение и желание за нов поглед към определена ситуация. Венера в Лъв засилва вашия професионален чар.

Везни (24.09 - 23.10) Луната преминава във вашия знак – и емоциите се усилват. Сатурн и Нептун поставят на фокус границите и реалността във взаимоотношенията. Бъдете нежни към себе си. Вечерта ще усетите прилив на вдъхновение и дълбока вътрешна сила.

Дева (24.08 - 23.09) Последен ден с Луната във вашия знак – време за вътрешно обобщение и настройка. Следобед се оттеглете, ако почувствате нужда от тишина. Опозициите може да ви направят по-чувствителни, но вечерта ще възстанови усещането за център.

Лъв (24.07 - 23.08) С влизането на Венера във вашия знак започва период на лична магнетичност и излъчване. Използвайте този ден, за да освободите напрежението от последните дни. Позволете си да бъдете видени и оценени – с достойнство, а не с гордост.

Рак (22.06 - 23.07) Интуитивният ви усет е засилен днес. Възможно е да получите неочаквана идея или прозрение. Следобед потърсете баланс между нуждата да се грижите за другите и да се погрижите за себе си. Венера в Лъв ще ви подкрепи във финансово отношение.

Близнаци (22.05 - 21.06) Темата за дома и личната стабилност е важна днес. Сутринта може да приключите нещо важно, а вечерта да усетите напрежение между нуждата от свобода и ангажименти. Венера в Лъв ви дава сила в думите и очарование в общуването.

Телец (21.04 - 21.05) Сутринта е благоприятна за творчески или естетически занимания. Следобед може да усетите колебания в комуникацията с близки. Венера, вашата планетарна покровителка, влиза в Лъв – време е за повече страст, уют и топлина в дома.