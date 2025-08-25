Опит за палеж във фризьорски салон завърши със сериозни изгаряния на тийнейджър и иск от 2 милиона долара (ВИДЕО)

Младеж на 17 години, недоволен от фризурата си, се опита да запали салон за красота, но в резултат сам пострада сериозно — получил е изгаряния на около 60 % от тялото си. Инцидентът се случил около 3:00 ч. сутринта, след като младият човек полял помещението с бензин с явно намерение да го запали.
След инцидента, майката на тийнейджъра е подала граждански иск срещу собственика на салона с искане за обезщетение в размер на 2 000 000 долара.
В момента информацията идва основно от видео и споделяния в социаните мрежи. Вижте във видеото:
