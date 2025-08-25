Новини
Любопитно »
Опит за палеж във фризьорски салон завърши със сериозни изгаряния на тийнейджър и иск от 2 милиона долара (ВИДЕО)

Опит за палеж във фризьорски салон завърши със сериозни изгаряния на тийнейджър и иск от 2 милиона долара (ВИДЕО)

25 Август, 2025 12:12 362 3

  • палеж-
  • фризьорски салон-
  • изгаряния-
  • инцидент

17-годишен се опита да запали салон заради лоша прическа и сам се изгори в инцидента

Опит за палеж във фризьорски салон завърши със сериозни изгаряния на тийнейджър и иск от 2 милиона долара (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Младеж на 17 години, недоволен от фризурата си, се опита да запали салон за красота, но в резултат сам пострада сериозно — получил е изгаряния на около 60 % от тялото си. Инцидентът се случил около 3:00 ч. сутринта, след като младият човек полял помещението с бензин с явно намерение да го запали.

След инцидента, майката на тийнейджъра е подала граждански иск срещу собственика на салона с искане за обезщетение в размер на 2 000 000 долара.

В момента информацията идва основно от видео и споделяния в социаните мрежи. Вижте във видеото:


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 “Тинейджър”,

    0 1 Отговор
    ама много препечен!

    12:15 25.08.2025

  • 2 Господи, моля

    1 0 Отговор
    Те вземи си вересиите...

    12:15 25.08.2025

  • 3 Ама бяга

    1 0 Отговор
    със запалени гащи…
    Другия път пак да пробва.

    12:16 25.08.2025