Хайди Клум и дъщеря й предизвикаха фурор във Венеция (СНИМКА)

На 52 години Хайди Клум доказа, че времето за нея просто е спряло, а редом до нея дъщеря ѝ Лени показа, че е истинско копие на майка си – само че в черно! Двете изгряха на червения килим на кинофестивала във Венеция в секси рокли с корсети, които повече напомняха на луксозно бельо, отколкото на официални тоалети, пише marica.bg.

Хайди заложи на розовата коприна и прозрачния корсаж, който едва прикриваше формите ѝ, докато Лени избра тъмна рокля с високи цепки и смел корсет.

В Instagram Клум подгря още повече страстите с видео, в което лежи на задната седалка на кола и размахва роклята си, за да се разхлади:

„Как да стигнеш до фестивала, без да се намачкаш? Ето така!“, шегува се тя.

Това обаче далеч не е първият им провокативен дует – майка и дъщеря вече шокираха мрежата през април, когато позираха по бельо за Intimissimi. Тогава бурята от коментари беше толкова силна, че Хайди се принуди да изключи коментарите.

„Много хора казват, че не е редно майка и дъщеря да правят такива снимки заедно. Аз? Аз се гордея!“, отсече Клум.

Лени пък показа, че е наследила не само визията, но и хладнокръвния нрав на майка си:

„Няма значение какво правиш – винаги ще има някой, на когото не му харесва. Аз гледам позитивното.“