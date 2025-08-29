Охранителка съди Карди Би заради одраскване с нокти

Рап сензацията Карди Би отново се озова в центъра на гръмка драма – този път в съдебната зала. Охранителката Емани Елис твърди, че звездата я е надраскала с нокти дълги 7,5 см и я е наплюла по време на скандал в Лос Анджелис още през 2018 г. Жената твърди, че е останала „дълбоко травмирана“ и дори се е сдобила с белег по лицето, пише marica.bg

Карди Би обаче отрича да е посягала:

„Не съм я докосвала! Това беше просто словесна свада,“ заяви рапърката пред съдебните заседатели.

По думите ѝ всичко се е разиграло, докато тя била на гинекологичен преглед, свързан с бременност, която тогава още пазела в тайна. Карди твърди, че Елис я следвала, снимала и буквално „нахлула в личното ѝ пространство“.

„Буквално крещяхме една на друга!“, призна изпълнителката на Bodak Yellow, която разказа, че е изкрещяла обиди, но категорично не е удряла.

Адвокатът на рап звездата твърди, че тя се е страхувала за нероденото си бебе, докато охранителката „променяла историята си“.

От другата страна обаче Елис настоява, че никога не е снимала Карди и само от вълнение е споменала името ѝ на глас. Тя твърди, че била обиждана, заплашвана и буквално нападната.

Дори пластичен хирург свидетелства, че белегът на Елис е „най-вероятно причинен от нокти“.

Скандалът не спира дотук – охранителката е завела дело още през 2020 г., в което обвинява Карди Би в нападение, побой, емоционален тормоз, незаконно лишаване от свобода и небрежност.