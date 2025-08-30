Новини
Любопитно »
„Колко ми даваш?“ с новата водеща Боряна Братоева започва с двойна премиера

„Колко ми даваш?“ с новата водеща Боряна Братоева започва с двойна премиера

30 Август, 2025 12:38 312 3

  • колко ми даваш-
  • нова водеща-
  • боряна братоева-
  • премиера-
  • ефир-
  • бтв

На 9 и 10 септември от 20:00 ч. зрителите ще видят първите два епизода от новия сезон с двойно повече непознати и удвоен залог

„Колко ми даваш?“ с новата водеща Боряна Братоева започва с двойна премиера - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази есен bTV ще зарадва публиката с нов специален сезон на забавното куиз-шоу „Колко ми даваш?“ с водещ Боряна Братоева. В него всичко е двойно – два отбора, двойно повече непознати, двойно повече напрежение и дори премиерата ще бъде двойна. Началото ще бъде поставено на 9 септември от 20:00 ч., а още на следващия ден – 10 септември – зрителите ще получат втора доза забавление с нов премиерен епизод.

В този сезон на „Колко ми даваш?“ състезателите ще трябва да познаят възрастта на 12 непознати, като използват комбинация от знания, наблюдателност и интуиция. Всяка грешка ще намалява крайната печалба, което прави всяко решение решаващо за изхода на играта. С удвоен залог и още по-динамичен ритъм шоуто обещава да държи зрителите в напрежение до последната секунда.

Този сезон актрисата Боряна Братоева ще застане в центъра на действието и ще води състезанието с присъщата си харизма и усмивка. Нейното чувство за хумор и спонтанност ще превърнат всяка ситуация в още по-цветна и непредсказуема, като ще внесат допълнително настроение както за играчите, така и за зрителите в студиото и пред екраните. В компанията на два отбора и цели 12 непознати, тя ще бъде двигател на темпото и емоцията, които правят „Колко ми даваш?“ любимо шоу за цялото семейство.

Зрителите могат да очакват повече смях, неочаквани обрати и истории, които ще превърнат всеки епизод в малко телевизионно приключение. „Колко ми даваш?“ започва на 9 и 10 септември с двойна премиера и гарантира двойно повече емоции, изненади и добро настроение в ефира на bTV.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 0 Отговор
    нищо няма ти дам

    12:41 30.08.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Ф устата.

    12:43 30.08.2025

  • 3 като питаш да ти кажа

    0 0 Отговор
    5 лева

    12:48 30.08.2025