69-годишната майка на Ким Кардашиян проговори за фейслифтинга за 100 000 долара, който си направи тази година

31 Август, 2025 08:21 1 313 10

За мен това е грациозно остаряване.", заяви Крис Дженър

69-годишната майка на Ким Кардашиян проговори за фейслифтинга за 100 000 долара, който си направи тази година - 1
Снимка: БГНЕС
Крис Дженър гордо говори за скорошния си фейслифт, след като наскоро впечатли феновете с невероятната си трансформация, пише dir.bg.

Позирайки за зашеметяваща фотосесия за корицата на септемврийския брой на Vogue Arabia, 69-годишната момаджер говори открито за решението си да се подложи на хирургичната интервенция по-рано тази година.

През май феновете се изненадаха, когато Крис показа свежия си вид, изглеждайки забележително като втората си по големина дъщеря - 44-годишната Ким Кардашиян.

Риалити звездата потърсила експертизата на д-р Стивън М. Ливайн - известен като "маестрото на фейслифта" - за да ѝ помогне да постигне освежения си вид, като процедурите на любимия лекар на знаменитостите започват от 45 000 долара.

В разговор с Vogue Крис безрезервно призна, че "за мен това е грациозно остаряване. Това е моята версия".

"Направих си фейслифт преди около 15 години, така че беше време за освежаване", сподели тя. "Реших да направя този фейслифт, защото искам да бъда най-добрата версия на себе си и това ме прави щастлива. Само защото остарявате, не означава, че трябва да се откажете от себе си. Ако се чувствате комфортно в кожата си и искате да остареете грациозно - което означава, че не искате да правите нищо - тогава не правете нищо. Но за мен това е грациозно остаряване. Това е моята версия."

Крис разкри, че най-малката ѝ дъщеря Кайли, която също наскоро разказа на феновете си за козметичните си процедури, я е придружила за операцията, докато Ким е била "присъстваща през цялото време във FaceTime".

И освен че е споделила операцията с дъщерите си, Крис не съжалява, че е била честна с феновете си за последната си процедура, като твърди, че тя "може да бъде много вдъхновяваща за хора, които не се чувстват толкова добре със себе си".

"Дори когато ми смениха тазобедрената става, я заснехме. Убедена съм, че споделянето на тези неща може да бъде полезно."

В интервюто Крис говори и за скандалните си бизнес умения, разкривайки, че уменията ѝ за водене на преговори в началото на кариерата ѝ в риалити телевизията са довели до това, че тя и дъщерите ѝ са запазили контрола върху редактирането в продължение на 27 сезона на шоуто си.

"Нямах намерение да поставя семейството си в уязвимо положение, като подписвам лист хартия, в който се казва, че могат да правят каквото си искат с нашия имидж и че ще го виждаме само по телевизията", каза тя.

"Но бързо осъзнахме, че суровите моменти, сълзите и показването на реалния ни живот имат истинска стойност. Изваждахме нещо само когато изглеждахме зле или имаше по-хубав ъгъл."

Крис навършва 70 години през ноември, но не показва признаци да забавя темпото, посочвайки, че "майка ми е работила до 82-годишна възраст и аз планирам да последвам примера ѝ. Може би до 85?"

Освен новото си лице, източник е споделил, че майката на шест деца е обновила гардероба си, за да съответства на променящия се външен вид. "Крис вече не носи размер десет, така че няма нужда от тези дрехи. В днешно време носи размер шест и е много развълнувана от това. Това е същият размер, който носеше през 80-те години на миналия век", разкри източникът.

Въпреки че Дженър не е споделила публично как е отслабнала, феновете смятат, че това може да се дължи на употребата на лекарството за диабет и отслабване Ozempic.


