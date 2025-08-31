Омъжи се най-богатата принцеса в Европа (ВИДЕО)

Принцеса Мари Каролин от Лихтенщайн се омъжи за венецуелския инвестиционен мениджър Леополдо Мадуро Волмер във Вадуц, предаде ДПА, цитирана от БТА. 28-годишната внучка на монарха на Лихтенщайн Ханс-Адам Втори е определена от швейцарския таблоид "Блик" като "най-богатата принцеса в Европа".
Тя се омъжи за 34-годишния венецуелец в катедралата "Свети Флорин" в столицата на Лихтенщайн, в събота. Тържествата продължиха след брачната церемония в замъка на управляващата фамилия.
Лихтенщайн се счита за много богато благодарение на активите в областта на недвижимите имоти, банковото дело и горското стопанство. Разположена в сърцето на Алпите, страната се простира на площ от едва 160 квадратни километра и има население от 40 000 души, припомня ДПА.
1 👸🏿🤴🏿🏰
13:21 31.08.2025
2 1488
не чака от никого
👍
13:23 31.08.2025
3 Гост
13:27 31.08.2025
4 помислих че булицата се врекла в миньор
13:30 31.08.2025
5 Ха ха ха
13:31 31.08.2025
6 Дъщерята на Желю Желев
Открийте разликите
13:38 31.08.2025