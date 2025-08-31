Новини
Любопитно »
Сашо Кадиев получи голяма изненада от съпругата си за рождения си ден (СНИМКИ)

Сашо Кадиев получи голяма изненада от съпругата си за рождения си ден (СНИМКИ)

31 Август, 2025 14:18 1 273 26

  • сашо кадиев-
  • ивелина чоева-
  • изненада-
  • рожден ден

"Това беше най-хубавият ми рожден ден досега!", написа актьорът и водещ в Инстаграм профила си

Сашо Кадиев получи голяма изненада от съпругата си за рождения си ден (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът и тв водещ Сашо Кадиев отбеляза рождения си ден с емоционално признание в социалните мрежи. Той благодари на близките си за празничното преживяване, но най-вече на съпругата си Ивелина, която организирала цялата изненада.

"Това беше най-хубавият ми рожден ден досега! Благодаря на всички мои приятели и роднини за незабравимото преживяване! А най-голяма благодарност към съпругата ми Ивелина, която организира цялата изненада с толкова любов и грижа. Обожавам те, любов моя — ти си моят свят", написа Кадиев в Инстаграм.



Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гуньо Простиа

    10 0 Отговор
    Каква е изненадата? Страпон колан?

    14:21 31.08.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 1 Отговор
    Сигурно за първи път е получил бибитка...

    14:24 31.08.2025

  • 3 Жена му

    9 1 Отговор
    Е викнала някой , който да ги зарадва и двамата ?

    14:25 31.08.2025

  • 4 гост

    17 1 Отговор
    Династията Кадиеви Евро взе да ми идва в повече...всяка чвчер ами и през денят...

    Коментиран от #12

    14:29 31.08.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 1 Отговор
    Голяма гощавка - купили от гнусните продукти на ФъкДоналдс...

    14:29 31.08.2025

  • 6 Казанската афера

    3 1 Отговор
    Стоки,чупки, развод!

    14:31 31.08.2025

  • 7 Кифлата се е отчела пред него, утре ще

    5 1 Отговор
    Се отчете пред друг и така парички да падат

    14:31 31.08.2025

  • 8 Мнение

    11 2 Отговор
    На 7-мата снимка баба Катерина Евро целума внучката си в устата.
    Устните пренасят бактерии и вируси. Малките деца имат по-слаба имунна система.
    Граници: Целуването по устата може да обърка малко децата относно границите между различните типове близост (семейна, приятелска, романтична).
    Алтернатива: Целувка по бузата, прегръдка или друго мило поведение са напълно достатъчни начини за изразяване на обич.

    14:32 31.08.2025

  • 9 9689

    5 1 Отговор
    Отвличане на внимание с изроди.

    14:33 31.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Aлфа Bълкът

    7 1 Отговор
    Като гледам горната снимка е усетил латексовия колан.

    14:39 31.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Цвете

    8 1 Отговор
    НА ТОВА " НОВИНА " ЛИ МУ КАЗВАТЕ???? СТИГА НИ ЗАНИМАВАХТЕ С ТОЗИ ЛИГЛЬО.

    14:41 31.08.2025

  • 14 получи втора кака за тройка

    2 1 Отговор
    голяма изненада от съпругата си

    14:41 31.08.2025

  • 15 зевзек

    2 1 Отговор
    разкош, все едно е Сен Тропе, само дето няма палми, има един мизерен банан растение в саксия, там до стълбите, следващия път си го направете на Френската Ривиера празненството, за да е всичко като хората

    14:44 31.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Голямо щастие

    2 1 Отговор
    Щом е ,,ГОЛЯМА ИЗНЕНАДАТА" вероятно я е получил от входа на ,който си...сяда...

    14:53 31.08.2025

  • 18 Аква

    2 1 Отговор
    Боже! Каква провинция, клишета, кич, миризма на мухъл. Все едно съм в 60- те на миналия век , в двора на ДС. СМЕШНО И ЖАЛКО!

    14:54 31.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Зарадвала го е с нов тъп@@@ да му върши мъжката работа ,повдига ни се от вашите лигави глупости

    15:00 31.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Грак Митко

    1 1 Отговор
    Кой е тоа?

    15:04 31.08.2025

  • 23 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА

    0 0 Отговор
    СИМПАТИЧНО.

    15:06 31.08.2025

  • 24 Хе,хе...!

    1 0 Отговор
    Че той Сашето не обича ли повече Маменка,отколкото съпругата си...?!

    15:06 31.08.2025

  • 25 Никой

    0 0 Отговор
    Ние нямаме ли Рождени дни - каквиса тези знаменитости - те само деца. Прилича на Иван и Андрей - също така - колко са прочути. Намазаха хубаво с пари - ама какво да кажем - нищо няма какво - нито им завиждаме - нито нищо.

    15:13 31.08.2025

  • 26 Само питам

    2 0 Отговор
    И какво получи бе Сашко , епилатор или в ибратор ?!

    15:25 31.08.2025