Сашо Кадиев получи голяма изненада от съпругата си за рождения си ден (СНИМКИ)

-
Овен
-
Телец
-
Близнаци
-
Рак
-
Лъв
-
Дева
-
Везни
-
Скорпион
-
Стрелец
-
Козирог
-
Водолей
-
Риби
Риби (20.02 - 20.03)
Сутринта може да бъде съпътствана от вътрешни колебания относно личен или професионален избор. Добре е да не действате под влияние на емоции. Следобедът носи повече яснота и ви подтиква към действие в правилната посока.
Водолей (21.01 - 19.02)
В неделя ще имате желание да бъдете част от общност или да споделите идеи, но някаква пречка може да ви задържи. Това е временно и не бива да ви обезкуражава. В края на деня ще усетите прилив на ентусиазъм и нова посока.
Козирог (23.12 - 20.01)
Денят започва по-интровертно, с нужда да се отдръпнете от шума и да останете със себе си. Може да усещате напрежение между това, което искате, и това, което е възможно сега. Вечерта ще донесе практическо вдъхновение и енергия за предстоящата седмица.
Стрелец (23.11 - 22.12)
Неделният ден е наситен с енергия, но и с известни вътрешни противоречия. Ще имате нужда от движение, но също така и от разбиране. Следобедът ви носи решителност и добър повод за действие.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Днес може да се появи напрежение около въпрос, свързан с лични граници или стойност. Важно е да се запитате кое наистина е важно за вас. В края на деня ще почувствате сила да отстоявате решенията си.
Везни (24.09 - 23.10)
Мислите ви са активни и ви се иска да говорите или споделяте, но може да срещнете неразбиране. Това не е причина да се отдръпвате, просто изчакайте подходящия момент. Вечерта носи яснота и усещане за напредък.
Дева (24.08 - 23.09)
Неделният ден поставя въпроси около дома, семейството и вътрешната сигурност. Възможно е да се почувствате по-чувствителни от обикновено. Следобедът ще ви подейства стабилизиращо и ще ви върне фокуса към практични действия.
Лъв (24.07 - 23.08)
Имате желание да се изразите или да споделите с близките си, но може да не срещнете очакваното разбиране. Подходете с търпение и вътрешна яснота. Денят завършва с усещане за лична сила и мотивация.
Рак (22.06 - 23.07)
Сутринта може да ви донесе напрежение, свързано с лични отговорности или навици. Дайте си време да пренаредите приоритетите си. Следобедът ще ви донесе повече лекота и възможност за конкретна стъпка към подобрение.
Близнаци (22.05 - 21.06)
Неделята ви носи потребност от движение или ново преживяване, но може да се появи колебание относно посоката. Не се натоварвайте с прекалено много очаквания. В края на деня ще се появи яснота какво да предприемете.
Телец (21.04 - 21.05)
Началото на деня може да ви накара да се замислите върху тема, свързана с доверие и близки отношения. Наблюдавайте вътрешните си реакции без да бързате да ги изразите. Вечерта е подходяща за малка, но решителна крачка напред.
Овен (21.03 - 20.04)
Възможно е сутринта да се почувствате раздвоени между желание за действие и необходимост от почивка. Не бързайте с решения, които изискват яснота. В края на деня ще усетите прилив на сили и увереност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гуньо Простиа
14:21 31.08.2025
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
14:24 31.08.2025
3 Жена му
14:25 31.08.2025
4 гост
Коментиран от #12
14:29 31.08.2025
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
14:29 31.08.2025
6 Казанската афера
14:31 31.08.2025
7 Кифлата се е отчела пред него, утре ще
14:31 31.08.2025
8 Мнение
Устните пренасят бактерии и вируси. Малките деца имат по-слаба имунна система.
Граници: Целуването по устата може да обърка малко децата относно границите между различните типове близост (семейна, приятелска, романтична).
Алтернатива: Целувка по бузата, прегръдка или друго мило поведение са напълно достатъчни начини за изразяване на обич.
14:32 31.08.2025
9 9689
14:33 31.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Aлфа Bълкът
14:39 31.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Цвете
14:41 31.08.2025
14 получи втора кака за тройка
14:41 31.08.2025
15 зевзек
14:44 31.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Голямо щастие
14:53 31.08.2025
18 Аква
14:54 31.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Kaлпазанин
15:00 31.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Грак Митко
15:04 31.08.2025
23 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА
15:06 31.08.2025
24 Хе,хе...!
15:06 31.08.2025
25 Никой
15:13 31.08.2025
26 Само питам
15:25 31.08.2025