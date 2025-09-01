Модата на естественото интимно окосмяване се завръща, но носи и неочаквани рискове

В последните месеци тенденцията към естествена визия и по-буйно интимно окосмяване отново набира популярност сред дамите у нас. Макар тази вълна да се възприема като символ на свобода и приемане на тялото, експертите предупреждават за някои неприятни последици, които не бива да се подценяват.

Известният гинеколог д-р Ники Рамскил алармира, че все повече жени търсят медицинска помощ заради дискомфорт, болка и необичайни усещания в областта на пубиса.

Причината?

Оказва се, че гъстото и по-твърдо окосмяване в интимната зона може да създаде редица неудобства.

„Пубисните косми са значително по-жилави и груби в сравнение с останалите по тялото. Когато са по-дълги, те лесно се заплитат в бельото, което води до неприятно дърпане и дразнене“, обяснява д-р Рамскил, цитирана от Metro.

Тя допълва, че при всяко огъване или издърпване на косъм се активират малки нервни окончания около фоликулите, което може да причини остра, пареща болка или повишена чувствителност. Освен това, не са изключени и други странични ефекти – враснали косми, възпаления и дори микротравми, които могат да доведат до по-сериозни проблеми, ако не се обърне внимание навреме.

Специалистите съветват дамите, които предпочитат естествената визия, да поддържат добра хигиена и да избират удобно, меко бельо, което не притиска и не дразни кожата. Ако се появят болка, зачервяване или други необичайни симптоми, е препоръчително да се потърси консултация с лекар.

Mодата на естественото интимно окосмяване може да бъде освежаваща промяна, но не бива да забравяме, че здравето и комфортът винаги трябва да бъдат на първо място.