Вижте пълен списък и СНИМКИ на участниците в "Ергенът: Любов в рая"

Художник, актьор, психоложка и други любопитни личности

Вижте пълен списък и СНИМКИ на участниците в "Ергенът: Любов в рая" - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова

Хитовото риалити "Ергенът: Любов в рая" стартира по bTV и зрителите вече се потапят в атмосферата на Родос. В имението на любовта влизат седем мъже и седем жени, готови да изживеят страсти, романтика и неочаквани обрати, пише bgdnes.bg.

Водеща е чаровната Райна Караянева, която за първи път влиза в тази роля и приветства участниците на гръцкия остров.

Още в първия епизод зрителите се запознават с всеки от тях - личности с различен характер, професия и мечти в търсене на любовта. Ето кои са те:

Емили Шишкова

27-годишната Емили от село Кравино е студентка по право, но амбициите ѝ не спират дотук - тя мечтае да стане политик, полицай или прокурор. Външният си вид не оставя на случайността - има изкуствени гърди, зъби и скули, хиалуронови устни и купена коса.

Последната книга, която е прочела, е „Пинокио", а мечтите ѝ за любов приличат на сцена от "Сексът и градът". Емили иска един мъж завинаги, но не крие, че скъпите чанти са слабостта ѝ: „Ако някой ми подари такава, веднага ще се омъжа за него", признава тя.


Габриела Михайлова

25-годишната Габриела работи като бижутер в семейното златарско ателие и ежедневно борави с благородни метали и диаманти. Въпреки екзотичния си вид, който често заблуждава хората, тя няма азиатски корени – просто генетичната лотария е била щедра.

Зад впечатляващата визия се крие срамежливо момиче, което често е възприемано за надуто. Габриела мечтае за истински мъж, който не се плаши от жена, знаеща какво иска. А ключът към сърцето ѝ не е букет от 200 рози, а... 200 луканки.


Натали Стойчева

22-годишната Натали Стойчева от София е хореограф, която обича танците, нощния живот и купоните. Тя е амбициозна и различна – не се възприема като "поредната Барби" и не се впечатлява от богати чичковци, колкото и да я преследват.

Красавицата влиза в "Ергенът: Любов в рая" със стратегия – поглед на кошута и сърце на хищник. За нея флиртът е игра на шах, в която винаги планира ходовете си.


Филипа Димитрова

32-годишната Филипа Димитрова от София е биолог по образование и козметолог по професия. Тя е дисциплинирана, упорита и целеустремена, а най-голямото ѝ постижение е, че майка ѝ се гордее с нея.

Филипа печели мъжките сърца със своята свобода и жизнерадост, но често те се опитват да ѝ ги отнемат. Сега тя е готова да намери липсващото парче от пъзела – семейство и дете.


Джан Микеле Ратта

25-годишният Джан Микеле Ратта е полуиталианец, полубългарин и мъж, за когото загубата не съществува. Той има собствен бизнес в международната търговия и владее цели девет езика, от които четири – съвършено.

Обича спорта, носи черен колан по карате и демонстрира завидна физика с плочки и мускули. Сам се определя като истински "Цар Лъв" и е категоричен – до себе си иска само царица.


Пенко Обретенов

31-годишният Пенко Обретенов от Плевен специализира за личен лекар и държи да бъде пример за своите пациенти. Тренира редовно, храни се здравословно и избягва излишните драми в живота си.

Сам се шегува, че сърцето му е „свободно като клинична пътека в началото на месеца". Пенко мечтае за жена с естествена красота и категорично без корекции по себе си.


Йовица

34-годишният Йовица е роден в Северна Македония, но животът му е свързан с България. Завършил е Художествената академия в София със специалност „Живопис" и днес успешно ръководи бизнес, организирайки популярни събития за рисуване и вино.

В миналото е бил срамежлив и затворен, но благодарение на личностното си развитие днес е уверен, амбициозен и комуникативен. Единственото, което му липсва, е половинка до себе си – от толкова работа дори не помни кога за последно е бил на среща.


Виктор

28-годишният Виктор от Троян е консултант по изкуствен интелект, предприемач и собственик на три международни компании, които се развиват с бързи темпове. Цял живот е инвестирал в бизнеси и контакти, но признава, че е оставил най-важното на заден план.

Сега мечтае да създаде семейство и да бъде щастлив не само в офиса, но и у дома. Рационален и прагматичен по характер, Виктор влиза в „Любов в рая" с надеждата да намери жената, която ще му донесе баланс и истинска обич.


Красимир

37-годишният Красимир от София управлява собствен бизнес – заложни къщи и внос на автомобили. Самостоятелен още от 15-годишен, днес той се радва на успехите си и е убеден, че отговаря на всички изисквания на съвременната жена.

„Имам добър радар за златотърсачки и затова ми е трудно да се влюбя, но като го направя - не деля. Моето си е мое, а чуждото е общо", категоричен е Красимир.


Орлин Софрониев

29-годишният Орлин от Монтана е мултифункционален артист и продуцент – владее китара, барабани, бас и пиано, а музиката е в кръвта му. Завършил е „Музикална продукция" във Флорида и вече е срещал световни имена като Pharrell, David Foster и Justin Timberlake.

В „Любов в рая" Орлин търси красива и интелигентна жена с чувство за хумор. На кастинг за шоуто се явява по настояване на баба си, а самият той признава: „Ако срещна своята половинка, цялото ми семейство ще я носи на ръце". Син е на кмета на Монтана - Златко Живков, но не обича да споделя това на първи срещи.


Неделчо Киров

21-годишният Неделчо Киров е най-известният DJ в Карлово и региона. За него партитата и забавленията са начин на живот. Преди година и половина тежи 125 кг, а днес е свалил близо 40 и вече е 88 кг – промяна, с която се гордее.

Неделчо признава, че има много фенки, а сам се шегува: „Знам къде са двете най-важни G-точки на жените – яките дискотеки и яките коли".


Петър Данов

27-годишният Петър Данов е от Вършец и вече е щатен актьор във врачанския театър. Той е от последния клас на легендарния Стефан Данаилов – привилегия, с която се гордее, и вярва, че кариерата му тепърва започва.

Мечтае да изиграе злодей, но често го избират за Ромео – вероятно защото е непоправим романтик. Самият той признава: „За мен отношенията са като ядрена електроцентрала – нуждаят се от постоянна поддръжка и нервно охлаждане. Всичко е наред, докато някой не натисне грешния бутон".


Ана Шермин

Ана Шермин е позната на зрителите от третия сезон на „Ергенът". Тя работи като модел и инфлуенсър, а в живота си вече е доказала, че красотата и интелектът могат да вървят ръка за ръка.

Говори пет езика – руски, турски, английски, иврит и български, и не крие амбицията си да бъде пример. „Българската жена е свикнала да мълчи. Искам да ѝ покажа, че трябва ясно да изразява стандартите си, без да се страхува", казва Ана.


Кристина Пламенова

28-годишната Кристина Пламенова е позната на зрителите от втори сезон на „Ергенът". По професия е юрист и се определя като силна и независима жена, която знае какво иска и стои здраво стъпила на краката си.

Не се впечатлява от клиширани комплименти и фалшиво ласкателство, но е готова да свали гарда, ако срещне истински човек. „За да усетиш сладкия аромат на розата, трябва да изпиташ и бодлите ѝ", казва Кристина.


Габриела Бланко

24-годишната Габи от Пловдив е добре позната от втори сезон на „Ергенът". Тя е инфлуенсър с остро чувство за хумор, което не всеки може да понесе. Днес признава, че е станала по-смирена и внимателна, макар че търпението ѝ не е безкрайно.

Габи е независима и няма нужда от мъж, за да се чувства добре, но признава, че мъжете са като аксесоар – хубаво е да ги имаш. „Идвам да намеря човека, който ще ме гледа както Тутанкамон е гледал Нефертити, ако я беше срещнал. Готова съм да създам история, която няма да се събере и в 5 сезона на „Ергенът: Любов в рая", споделя тя.


Дениз Хайрула

30-годишната Дениз Хайрула е добре позната на зрителите като финалистка от първи сезон на „Ергенът". Оттогава животът ѝ преминава през много изпитания – и в любовта, и в професията.

Днес тя вече е психолог, а скоро ще стане и магистър по клинична психология. Лудите партита оставя в миналото, а след дълга връзка, която ѝ е разбила сърцето, Дениз се определя като по-зряла и мъдра.



