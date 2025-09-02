Голям празник в дома на семейство Бекъм - средният им син навърши 23 г.

Дейвид Бекъм беше първият, който публикува сладка детска снимка на Ромео, с послание до нея: „Ти си мил, скромен, учтив, трудолюбив и най-специалният човек за всички, обичаме те много.“ Гордият баща завърши милата публикация, като каза на рожденика „желая ти най-специалния ден, ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, голямо момче“, пише tialoto.bg.

Виктория качи по-скорошна снимка на Ромео от лятната им почивка, като надписа в публикацията си: „Честит рожден ден! Ти си нашето всичко, обичаме те много. Твоята любов и доброта изпълват сърцата ни всеки ден!“

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Victoria Beckham (@victoriabeckham)



И докато малкият брат на Ромео, Круз, и приятелката на Круз, Джаки Апостел, също споделиха любовта си чрез публикации в Instagram, по-големият му брат Бруклин игнорира важния ден.

Вместо това той публикува актуализации от новия си живот в Бевърли Хилс със съпругата си Никола Пелц, докато се отбива в уелнес центъра Pura Vida, споделяйки лозунга им „още един ден в рая“.

Това е поредното семейно тържество, което Бруклин игнорира, докато враждата с родителите и братята му продължава на фона на твърдения за разширяващ се семеен разрив.

Ромео и баща му Дейвид имат особено близка връзка на фона на разрива с Бруклин, като двамата демонстрираха поразителната си прилика в Instagram в събота. Освен това Дейвид и Виктория допълнително се сближиха с Ромео, който първоначално следваше кариера на футболист като баща си, а наскоро се преориентира в света на модата (като модел), където пък работи майка му.

Наскоро 50-годишният Дейвид сподели в своите Instagram Stories снимка на Ромео с чифт черни слънчеви очила от луксозната му марка, EYEWEAR by DAVID BECKHAM.

Твърди се, че семейство Бекъм вече не общуват с 26-годишния Бруклин и 30-годишната му съпруга - милиардерската щерка Никола Пелц, които наскоро подновиха брачните си обети, без да поканят неговото семейство на тържеството.

Бекъмови бяха пренебрегнати от Бруклин и Никола, които си казаха „Да“ за втори път през август. Засега Бруклин единствено не е спрял да общува с малката си сестра Харпър, на която през юли все пак честити рождения ден.