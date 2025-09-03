Новини
Васил Найденов на 75: легендата на българската естрада

3 Септември, 2025

Неговите песни като „Адаптация“, „Сбогом, моя любов“, „Телефонна любов“ и „Огън от любов“ са се превърнали в класика

Васил Найденов на 75: легендата на българската естрада - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 3 септември един от най-обичаните български изпълнители – Васил Найденов – навършва 75 години. Неговата музика вече половин век е част от живота на няколко поколения, а песни като „Адаптация“, „Сбогом, моя любов“, „Телефонна любов“ и „Огън от любов“ са се превърнали в класика.

Биография и кариера

Васил Найденов е роден през 1950 г. в София. Завършва Българската държавна консерватория със специалност пиано и пеене. Първоначално е част от групата Диана Експрес, където изпълнява големия хит „Фокусник“. През 70-те започва солова кариера, която бързо го изстрелва на върха на естрадната сцена.

През годините печели многобройни награди, включително „Златен Орфей“, а участията му винаги се превръщат в събитие. Известен е с професионализъм, силен глас и умение да съчетава класическа естрада с модерно звучене.

Любопитни факти

  • Често е наричан „Кралят на българската естрада“.
  • Освен като певец, е работил и като вокален педагог.
  • Известен е със своята взискателност към репертоара и отношението към публиката.

Актуални събития

През последните години Васил Найденов продължава активно да концертира. Неговите юбилейни спектакли събират препълнени зали в страната. За 75-годишнината си подготвя специална концертна програма, която ще представи в София и други големи градове.

Седмица преди да навърши 75 години, Васил Найденов коментира с тъга разразилата се публична криза между него и дългогодишния му приятел и творчески партньор Стефан Димитров. Поводът е песента „Там на завоя“, изпълнявана от Найденов в дует с Братя Аргирови, за която композиторът твърди, че основната музикална идея е негова. След това Димитров публично заяви, че забранява на Найденов да пее песните му.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дедо

    4 3 Отговор
    Отдавна му е заминал гласа на дядо Васо.

    Коментиран от #4

    07:36 03.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Механик

    1 0 Отговор
    Да е жив и здрав!
    Аз лично ще кажа : "Благодаря за музиката!"

    08:09 03.09.2025

  • 4 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо":

    Не го знам дали му е заминал гласа, ама знам поне 20-30 "произведения" на новото време, дето така и не им дойде гласа. Въпреки това може да ги чуеш всеки ден по радиото.

    08:11 03.09.2025

  • 5 кво да коментираш

    0 0 Отговор
    всичко му е на ред

    08:27 03.09.2025