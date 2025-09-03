Новини
3 Септември, 2025 15:58 1 187 7

„Имам глас. Имам достойнство. Аз съм свободен човек“, пише актрисата, която се похвали и с професионален успех зад граница

Дело върна актрисата Диана Димитрова за кратко в България - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актрисата Диана Димитрова се завърна у дома след година в чужбина и за първи път коментира открито трудните решения и професионалните предизвикателства, пред които се е изправила. В социалните си мрежи тя разкри, че е избрана за участие в чуждестранна продукция след няколко кръга кастинг във Франция – признание, което самата тя определя като „голямо за мен като артист“.

Димитрова опроверга спекулациите, че се е върнала в България заради дело: „Стига внушения. Делото е за един статус във Facebook. Не е за клевета, не е за набеждаване в престъпление. Явих се в съда доброволно, защото вярвам, че всяка жена трябва да защитава достойнството си.“

Тя признава, че е напуснала страната „с усещане за несправедливост и недоверие към институциите“, подчертавайки: „Изгубих вяра, че има механизъм, който може да защити хора като мен.“

Актрисата говори и за тежката медийна кампания срещу себе си: „Преживях вълна от унизителни статии и очерняне. Но животът ме научи, че истината винаги излиза наяве.“

В изявлението си тя се обръща и към темата за морала и защитата на младите: „Да пазим децата – това не трябва да е празна фраза. Бъдете внимателни, не знаете кой може да ги застраши.“

Диана Димитрова отправя и личен призив към жертвите на психологическо насилие: „Ако попаднете в подобна ситуация – не мълчете, подайте сигнал. Понякога доброто сърце може да бъде използвано срещу вас. Знам го от личен опит.“

„Свободата е в избора – когато избереш себе си и спреш да мълчиш. Имам глас. Имам достойнство. Аз съм свободен човек. Аз съм жена. И не съм сама“, завършва актрисата, която от известно време насам е и успешен художник.


