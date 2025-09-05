От "Биг Брадър" до улиците на Англия: Тризначките вече просят милостиня (ВИДЕО)

Когато през 2006 година тризначките Вяра, Надежда и Любов влязоха в къщата на "Биг Брадър", бързо се превърнаха в най-обсъжданите лица на българския риалити ефир, пише show.blitz.bg.
Скандали, интриги и щипка ексцентричност – всичко това им осигури слава, която тогава изглеждаше безкрайна.
Днес обаче реалността е различна. В социалните мрежи се появи видео, заснето във Великобритания, на което се виждат тризначките, вече далеч от прожекторите, да просят по улиците.
Кадрите предизвикаха бурна реакция – едни ги съжалиха, други ги упрекнаха, а трети ги видяха като пример за това колко краткотрайна може да бъде славата.
"От риалити до реалност – съдбата ли ги пречупи или просто животът без камери е твърде истински?", питат коментиращите под видеото.
Драмата на изпадналите момичета продължава:
