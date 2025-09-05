Новини
Любопитно »
От "Биг Брадър" до улиците на Англия: Тризначките вече просят милостиня (ВИДЕО)

От "Биг Брадър" до улиците на Англия: Тризначките вече просят милостиня (ВИДЕО)

5 Септември, 2025 18:22 1 096 15

  • тризначките-
  • вяра-
  • надежда и любов-
  • просят-
  • биг брадър-
  • англия

Кадрите предизвикаха бурна реакция

От "Биг Брадър" до улиците на Англия: Тризначките вече просят милостиня (ВИДЕО) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Когато през 2006 година тризначките Вяра, Надежда и Любов влязоха в къщата на "Биг Брадър", бързо се превърнаха в най-обсъжданите лица на българския риалити ефир, пише show.blitz.bg.

Скандали, интриги и щипка ексцентричност – всичко това им осигури слава, която тогава изглеждаше безкрайна.

Днес обаче реалността е различна. В социалните мрежи се появи видео, заснето във Великобритания, на което се виждат тризначките, вече далеч от прожекторите, да просят по улиците.

Кадрите предизвикаха бурна реакция – едни ги съжалиха, други ги упрекнаха, а трети ги видяха като пример за това колко краткотрайна може да бъде славата.

"От риалити до реалност – съдбата ли ги пречупи или просто животът без камери е твърде истински?", питат коментиращите под видеото.

Драмата на изпадналите момичета продължава:


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    16 0 Отговор
    те си работят ама офиса им е на улицата, пътищата, магистралите

    18:25 05.09.2025

  • 2 МАЙКО МИЛА

    9 3 Отговор
    КОПЕЙКИН ДА ГИ ВЗЕМЕ ЗА АНТИЕВРОПЕЙСКА ПРОПАГАНДА.ЩО НЕ СИ ХОДЯТ В САНДАНСКИ?СЕРИОЗНО ПИТАМ.

    18:27 05.09.2025

  • 3 Пич

    12 1 Отговор
    Ами.......за Ай Ти специалистки бяха тъпи , за проститутки бяха грозни.....

    Коментиран от #10

    18:28 05.09.2025

  • 4 Добре им се отразява островът

    9 0 Отговор
    Пуснали са мустаци.

    18:30 05.09.2025

  • 5 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА

    8 2 Отговор
    Тези бяха любимките на българите.Най -голям процент на одобрение от бг зрителите.Никакво излизане от калта не ни чака.

    18:31 05.09.2025

  • 6 хъхъ

    6 1 Отговор
    Е па дека са ви хонорарите от Брадъра? И трите апартамента, които Живков ви бил дал?

    18:32 05.09.2025

  • 7 лорд оф итън

    7 0 Отговор
    Тризначките ме срещнаха на улицата и ми казаха ГОСПОДИНЕ, ще правим секс с вас, ако ни платите.

    - Момичета, ще ви платя, само да не правим секс! - отвърнах им аз.

    18:33 05.09.2025

  • 8 Сандански пипъл не агресират

    7 0 Отговор
    Ама не съм сигурен как ще посрещнат тези звезди. Ивилин няма ли да им протегне ръка? Там в парка нещо да метат листа, това, онова?

    18:33 05.09.2025

  • 9 Резултат от аутопсията

    9 0 Отговор
    Мозъкът е добре развит, но е един за трите.

    18:35 05.09.2025

  • 10 таксиджия 🚖

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Глупости! Бяха млади, естествени, без силикони и операции по лицето. Имаха сочни буупетта 🍑 Бяха на корицата на плейбой. Поръчваха ги по две, по три за оргии.

    А относно ИТ, кажи една фирма, която е отворила офис тук след 2020 и е дала работа на 50-100 човека!? АМД отвориха развоен център в Белград, тук кой дойде!?

    Коментиран от #11

    18:37 05.09.2025

  • 11 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "таксиджия 🚖":

    Мрън мрън , дрън дрън ! Живота показва кой от двама ни е прав !!! За Ай Ти фирмите си казал пълна безсмислица !!! Дори да имаме милиони Ай Ти фирми , няма да назначат никоя от тях !!!

    Коментиран от #13

    18:43 05.09.2025

  • 12 абе,

    2 0 Отговор
    Отдавна вече никой не се интересува от тях.Мързеливи и нахални.Там са където са пожелали да бъдат.Излишно ги натрапвате.

    18:44 05.09.2025

  • 13 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Име на фирма не каза, само общи приказки пишеш.

    Какво стана със Скейлфокус!? А във ВМУеър там увеличаха ли броя програмисти!? Къде са десетките обяви на Експириън!?

    18:46 05.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пурко

    0 0 Отговор
    Някъде четох, че тези двете, които живеят по улиците в Лондон, са развили шизофрения.. третата сестра и майка им не желаят да общуват с тях. Не знам дали е така, но наистина говорят като не съвсем нормални. Преди време Карбовди им платил билети до БГ, довел ги тук, но те бързо се върнали пак. Изобщо тъжна остория

    18:48 05.09.2025