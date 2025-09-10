Новини
Любопитно »
Ана-Шермин от "Ергенът: Любов в рая" коментира скандалната случка с Краси и Емили

10 Септември, 2025 07:47 1 437 13

  • ана-шермин-
  • ергенът: любов в рая-
  • скандал-
  • коментира

Блондинката отговори на няколко пикантни въпроса за предаването

Ана-Шермин от "Ергенът: Любов в рая" коментира скандалната случка с Краси и Емили - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Анна-Шермин е сред най-интересните участнички в "Ергенът" този сезон. В първите епизоди на предаването към красавицата силен интерес прояви собственикът на заложни къщи Красимир. След няколко дни сериозно ухажване и флирт, Красимир се мушна в тъмна стаичка със скандалната Емили и това, което чуха зрителите не звучеше никак невинно.

Дали Шермин е разбрала в предаването за прегрешението на избраника си, все още не е ясно, но си позволи да коментира ситуацията в личния си Инстаграм профил.

Блондинката отговори на няколко пикантни въпроса за предаването, като не подмина и най-актуалните. Според нея Красимир се е изложил в ситуацията с Емили.

Ана-Шермин от
Снимка: Инстаграм

Тя не спря до тук с коментара си. Попитана какво мисли за Емили, красавицата заяви: "Не мисля абсолютно нищо, има много такива загубени момичета. Проблемът тук е поведението на Красимир спрямо нея, меко казано, отвратяващо."

Ана-Шермин от
Снимка: Инстаграм


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гнусно

    9 0 Отговор
    Гнусно ! Видях само началото на т.нар. "шоу" и мигновено ми се изясни ,че става въпрос за рекламна кампания на про.......ки , жиг..а , дребни мутрета и нар.о дилъри. Само пълен и.иот би могъл да гледа подобна гнус.

    Коментиран от #5

    07:57 10.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 за един приятел питам

    10 0 Отговор
    "Момата" си е профи отвсякъде ,ако и обявят тарифата (за 30 мин. ,час и пълна програма), ще бъде по честно.

    08:05 10.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Картоф в пая

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "гнусно":

    Има изненадващо висок рейтинг предаването, иначе си прав за профила на аудиторията.

    08:08 10.09.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор
    Не го гледам и от статията се обърках - Ана и Красимир са правили хъ хъ в черната стая!? А сега пише статус, че той не е нейн тип и да благодари на продукцията!? Май са играли по сценарий и хъ хъ е всъщност театро. Доста обидно е за една жена, която се представя като класна дама пред цяла България да покаже как влиза в стая за секс и прави хъ хъ

    Апропо Ана Шерман работи ескорт в Дубай. Целата е фалшива, сумати операции и пластики по лицето има - нема що.

    Коментиран от #7

    08:08 10.09.2025

  • 7 Роберт ДеНиро жега

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "таксиджия 🚖":

    Има много, които се кефят на точно такава визия. Ако сравниме цените в сайта за платени куувета:

    - 400-600 стандарт и 800-1200лв за ГФЕ за такива силиконови кукли със макс тунинг

    - 200-400 стандарт и 500лв ГФЕ за естествени красавици

    Коментиран от #10

    08:13 10.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Коко

    4 0 Отговор
    Добре де.... има си сайтове за избор на ку@ви. Защо ни тиката това "съдържание" по телевизията?!
    И то в национален ефир?!

    08:16 10.09.2025

  • 10 Коко

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Роберт ДеНиро жега":

    Каква е логиката да дадеш повече пари и да мачкаш силикон и ботокс :)))))
    Би трябвало да е точно обратното ?!

    Коментиран от #11

    08:18 10.09.2025

  • 11 Робърт ДеНиро жега

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Коко":

    Съгласен съм и аз ходя основно при естествени красавици до 25

    08:20 10.09.2025

  • 12 Спиро

    2 0 Отговор
    Трагикомедия...

    08:29 10.09.2025

  • 13 Антон

    0 0 Отговор
    Опростачването на нацията продължава с пълна сила от националните медии.
    Ако вас, участниците в ергена, и мъжете и женските са пример за подражание, символ на успех и развитие, и пример за децата ви, значи сте същите тресавища като цитираните.
    Винаги ми е било интересно едно нещо за масовата част българи: защи винаги се подражава и имитира поведение на роституки, асоциране с роми, роли в които се играят неграмотни и прости хора и т.н. Каква е тази мания към пошлото? Защо един път някой не подражава на класен мъж/жена, успял и образован човек, на личност с потекло, а трябва да се асоцираме с полуграмотни татуирани личности?

    08:50 10.09.2025